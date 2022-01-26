Винятком став лише відомий інвестор та бізнесмен Воррен Баффет. Капітал глави компанії Berkshire Hathaway зріс на 2,6 мільярда доларів до 112 мільярдів доларів, згідно з Bloomberg.

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Мільярдери втрачають гроші

Натомість колеги Воррена Баффета зі списку найбагатших людей світу зафіксували мільярдів збитки у січні 2022 року. Капітал засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска зменшився на 33 мільярди доларів до 237 мільярдів доларів. Це було зумовлено падінням акцій виробника електрокарів на 23% протягом останнього місяця.

Схожа ситуація сталася і зі статками засновника компанії Amazon Джеффа Безоса. Він втратив 27 мільярдів доларів. Капітал бізнесмена зменшився до 165 мільярдів доларів. Це також сталося через знецінення активів компанії Безоса з початку 2022 року. Цінні папери Amazon обвалилися на 18%.

Мільярдери втрачають гроші / Фото Getty Images

Французький бізнесмен Бернар Арно, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, колишній гендиректор компанії Стів Балмер (обіймав посаду протягом 2008 – 2014 років), творці Google Ларрі Пейдж й Сергій Брін, засновник Meta (у минулому Facebook) Марк Цукерберг та глава компанії Oracle Ларрі Еллісон. Їхні статки теж відреагували на різке зниження вартості цінних паперів цих компаній.

До теми! На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює статки Ілона Маска у 238,5 мільярда доларів, Джеффа Безоса – у 169,5 мільярда доларів, Бернара Арно – у 186 мільярдів доларів, Білла Гейтса – у 130 мільярдів доларів.

Чому Баффету вдалося збільшити свій капітал

Воррен Баффет пережив спад на фондовому ринку краще, ніж його колеги-мільярдери. Головна причина – це зміна "апетиту до ризику". Перспектива інфляції та плани Федерального резерву щодо підвищення процентних ставок цього року спонукали інвесторів вилучати свої гроші з акцій росту й перетворювати їх на стабільні й дешевші активи.

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Berkshire володіє десятками підприємств із "реальної економіки", включаючи Geico, See's Candies. Компанії Баффета також належать багатомільярдні пакети акцій у відносно стабільних компаніях, наприклад:

American Express,

Bank of America,

Coca-Cola,

Kraft Heinz.

У результаті багато інвесторів розглядають акції Berkshire як безпечне місце для зберігання своїх грошей.