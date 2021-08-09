В частности, в США зафиксировали самые быстрые темпы роста потребительских цен больше чем за 10 лет. Такая стремительная инфляция может нанести еще один удар экономике.

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Уоррен Баффет рассказал, как защитить деньги от инфляции

Инвестор Уоррен Баффет, капитал которого Forbes оценивает в 103,7 миллиарда долларов, рассказал, что следует делать в такой ситуации, чтобы защитить свои деньги. По его мнению, людям стоит обратить внимание на два момента. Первый из них – это усовершенствование своих умений и работа на пределе своих возможностей. Это заявление легендарный инвестор сделал на ежегодном совещании своей компании Berkshire Hathaway еще в 2009 году. Бизнесмен отметил, что лучшее, что может сделать каждый – инвестировать в себя.

Если вы лучший учитель, если вы лучший хирург, если вы лучший юрист, вы получите свою долю национального экономического пирога независимо от стоимости любой валюты,
рассказал миллиардер.

Еще одним удачным способом защиты своего капитала от инфляции, по мнению Баффета, является владение частью "хорошего бизнеса". Миллиардер подчеркнул, что бизнес-продукт будет пользоваться спросом независимо от того, что происходит с долларом. В качестве примера он рассказал об одной из своих инвестиций.

Если вы будете владеть компанией Coca-Cola, то и через 20 лет, и через 50 лет вы получите определенную часть человеческого труда за свой продукт. И будет совершенно неважно, что произошло с ценами,
– пояснил Баффет.

Миллиардер также добавил, что вместо того, чтобы выбирать одну компанию для инвестирования, лучше вложить деньги в недорогие индексные фонды. Во-первых – это уменьшает риск, во-вторых – автоматически диверсифицирует ваш инвестиционный портфель. Например, в один из самых известных фондовых индексов мира – S&P 500 – выходят такие корпорации, как Apple, Coca-Cola и Google.