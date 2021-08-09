В частности, в США зафиксировали самые быстрые темпы роста потребительских цен больше чем за 10 лет. Такая стремительная инфляция может нанести еще один удар экономике.

К теме Учиться в лучших: из каких успешных инвесторов и миллиардеров стоит брать пример

Уоррен Баффет рассказал, как защитить деньги от инфляции

Инвестор Уоррен Баффет, капитал которого Forbes оценивает в 103,7 миллиарда долларов, рассказал, что следует делать в такой ситуации, чтобы защитить свои деньги. По его мнению, людям стоит обратить внимание на два момента. Первый из них – это усовершенствование своих умений и работа на пределе своих возможностей. Это заявление легендарный инвестор сделал на ежегодном совещании своей компании Berkshire Hathaway еще в 2009 году. Бизнесмен отметил, что лучшее, что может сделать каждый – инвестировать в себя.

Если вы лучший учитель, если вы лучший хирург, если вы лучший юрист, вы получите свою долю национального экономического пирога независимо от стоимости любой валюты,

– рассказал миллиардер.

Еще одним удачным способом защиты своего капитала от инфляции, по мнению Баффета, является владение частью "хорошего бизнеса". Миллиардер подчеркнул, что бизнес-продукт будет пользоваться спросом независимо от того, что происходит с долларом. В качестве примера он рассказал об одной из своих инвестиций.

Если вы будете владеть компанией Coca-Cola, то и через 20 лет, и через 50 лет вы получите определенную часть человеческого труда за свой продукт . И будет совершенно неважно, что произошло с ценами,

– пояснил Баффет.