Virgin Galactic запустила Ричарда Брэнсона на высоту 88,5 километров над Землей, однако запуск Blue Origin достиг большей высоты, поскольку он пересек линию Кармана, то есть условную границу между атмосферой Земли и космосом.

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Акции Virgin Galactic подешевели из-за Безоса

Запуск ракеты Blue Origin, на борту которой были братья Безосы, екс-инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк и будущий студент Оливер Дэем из Нидерландов, состоялся во вторник, 20 июля. На фоне этого акции космической компании Брэнсона за день упали на 8% до 32,03 доллара за актив.

Акции Virgin Galactic подешевели из-за Безоса / Инфографика Yahoo! Finance

Активы космической компании ненадолго взлетели до 50 долларов за акцию перед полетом Брэнсона в космос . С тех пор, ценные бумаги упали в цене на 40% . Еще одна причина почему активы Virgin Galactic подешевели – это масштабный продажу акций на 500 миллионов долларов после успешного полета британского миллиардера, как сообщает Business Insider .

Космическая гонка официально начата, поскольку Virgin Galactic соревнуется как с SpaceX, так и с Blue Origin. Virgin Galactic имеет амбиции запустить туристов в космос уже в начале 2022 года. Ориентировочная цена первых билетов будет колебаться на уровне 250 тысяч долларов. Кроме того, компания Брэнсона имеет цель составить конкуренцию SpaceX и Blue Origin в запуске спутников и месячного грузового обслуживания для NASA в космос для дальнейшего развития этой отрасли.