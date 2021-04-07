Основатель компании по расчету заработной платы Paycom Чад Ричисон стал самым богатым директором в мире. В 2020 году он получил вознаграждение в размере 211 миллионов долларов.

За последний год котировки акций онлайн-провайдера выросли на 108,72% и даже опередили показатели индекса S&P 500, который за этот период поднялся в цене лишь на 53%.

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Ценный актив

Успехи Чада Ричисона отметили акциями с ограниченным доступом, стоимостью 1,6 миллиона долларов. Но не все так просто. Ценные бумаги он получит только при условии, если до 2030 года стоимость активов его детища вырастет как минимум в два раза.

Половину акций бизнесмен получит при условии, если их цена не будет опускаться ниже 1000 долларов в течение 20 торговых дней шесть лет подряд. Завладеть второй частью активов Ричисон сможет, если до конца 2030 их стоимость продержится на уровне 1750 долларов 20 торговых дней подряд.

Однако, и это не все. Глава комитета по вознаграждениям Совета директоров Paycom Джейсон Кларк заявил, что размер финансовой награды Ричисона будет зависеть от его достижений. Кроме того, в компании отметили, что до 2026 года Ричисон не будет получать никаких дополнительных дотаций.

Чад Ричисон стал самым высокооплачиваемым директором в мире/ Фото unsplash

Клуб избранных

По данным Forbes, на 2021 год капитал Ричисона оценивается в 2,9 миллиарда долларов и он занимает 1064 место в списке миллиардеров. А упомянутые ценные бумаги могут принести ему еще более 2 миллиардов долларов до 2030 года. Скорее всего, тогда стоимость акций будет колебаться в пределах 702 миллионов долларов.

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Глава Paycom далеко не единственным предприниматель, достижения которого были оценены их же компаниями. Перед ним это звание получил Илон Маск.

В 2018 году он получил от своей компании Tesla акции стоимостью 2,3 миллиарда долларов. Годом позже корпорация Google подарила пакет ценных бумаг на сумму 280,6 миллиона долларов Сундару Пичаю с Alphabet Inc. Один из основателей Apple Тим Кук вообще получил вторую в мире "награду" в размере 378 миллионов долларов в 2011 году.