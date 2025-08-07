Почему провалились переговоры между Индией и США?

Сначала ожидалось, что Индия станет одной из первых стран, подписавших торговое соглашение с администрацией Трампа. Однако после пяти раундов переговоров стороны зашли в тупик, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Переговоры остановились из-за разногласий относительно открытия для американских товаров крупных секторов индийской экономики – в частности, сельского хозяйства и молочной промышленности. Кроме того, Дональд Трамп требовал прекращения закупок российской нефти.

Важно! Ожидается, что американская торговая делегация прибудет в Индию в конце августа.

Нью-Дели резко отреагировал на возможное введение 50-процентной пошлины на индийский экспорт в США, которое может фактически парализовать торговлю между странами. Однако, индийские официальные лица надеются, что переговоры за закрытыми дверями помогут найти компромисс.

Примечательно! индийская сторона выразила готовность снизить пошлины на некоторые американские товары – в частности, на миндаль и сыр.

В четверг, 7 августа, премьер-министр Нарендра Моди заявил, не упоминая непосредственно о пошлинах, что готов "заплатить высокую цену", лишь бы не уступать интересами фермеров, работников молочной отрасли и рыбаков.

Сократит ли Индия закупки российской нефти?

Индия ранее заявляла, что при необходимости сможет заменить российскую нефть альтернативными поставками, если закупки станут невозможными из-за санкций или других факторов.

Важно! Сейчас Индия – третий по величине импортер и потребитель нефти в мире. Однако до начала полномасштабной войны в Украине страна закупала сравнительно немного российской нефти.

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, включая Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Мангалорский нефтехимический завод, прекратили закупки российской нефти на фоне снижения скидок и давления со стороны Трампа.

Однако официальные лица предупредили, что исключение российской нефти с мирового рынка может спровоцировать рост мировых цен.

Интересно! Кроме России, крупными поставщиками нефти в Индию остаются Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Всего Индия импортирует нефть примерно из 40 стран, включая США.

Трамп подталкивает Индию к Китаю?

Вместе с Индией под удар американских пошлин попала и Бразилия.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который возглавляет БРИКС в этом году, сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а затем с лидером Китая Си Цзиньпином и другими главами стран БРИКС возможную реакцию на американские пошлины.

Важно! Индия и Бразилия являются членами БРИКС – блока, в который также входят Китай, Россия и Южная Африка.

Как отмечается, уже сейчас Индия делает шаги к укреплению связей с Россией и Китаем. На этой неделе Россия заявила, что обе стороны обсудили усиление оборонного сотрудничества в рамках "особо привилегированного стратегического партнерства".

Ожидается, что в ближайшие недели Моди впервые с 2018 года посетит Китай для участия в региональном саммите по вопросам безопасности.