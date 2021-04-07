Засновник компанії з розрахунку заробітної плати Paycom Чад Річісон став найбагатшим директором у світі. У 2020 році він отримав винагороду у розмірі 211 мільйонів доларів.

За останній рік котирування акцій онлайн-провайдера зросли на 108,72% та навіть випередили показники індексу S&P 500, який за цей період виріс всього на 53%.

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Цінний актив

Успіхи Чада Річісона відзначили акціями з обмеженим доступом, вартістю 1,6 мільйона доларів. Але не все так просто. Цінні папери він отримає лише за умови, якщо до 2030 року вартість активів його дітища зросте як мінімум у два рази.

Половину акцій бізнесмен отримає за умови, якщо їхня ціна не буде опускатися нижче 1000 доларів протягом 20 торгових днів шість років підряд. Заволодіти другою частиною активів Річісон зможе, якщо до кінця 2030 року їхня вартість протримається на рівні 1750 доларів 20 торгових діб підряд.

Проте, і це ще не всі умови. Глава комітету по винагородах Ради директорів Paycom Джейсон Кларк зазначив, що розмір фінансової нагороди Річісона буде залежати від його досягнень. Крім того, у компанії зазначили, що до 2026 року Річісон не отримуватиме жодних додаткових дотацій.

Чад Річісон став найбільш високооплачуваним директором у світі / Фото unsplash

Клуб обраних

За даними Forbes, станом на 2021 рік капітал Річісона оцінюють у 2,9 мільярда доларів і він займає 1064 сходинку у списку мільярдерів. А вище згадані цінні папери можуть принести йому ще понад 2 мільярди доларів до 2030 року. Найімовірніше, тоді вартість акцій буде коливатися в межах 702 мільйонів доларів.

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Очільник Paycom далеко не єдиним підприємець, досягнення якого були оцінені їхніми ж компаніями. Перед ним це звання здобув Ілон Маск.

У 2018 році він отримав від своєї компанії Tesla акції вартістю 2,3 мільярда доларів. Роком пізніше корпорація Google подарувала пакет цінних паперів на суму 280,6 мільйона доларів Сундару Пічаї з Alphabet Inc. Один із засновників Apple Тім Кук взагалі отримав другу у світі "нагороду" у розмірі 378 мільйонів доларів у 2011 році.

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