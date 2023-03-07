К ключевым вызовам экономики страны Джейми Даймон отнес полномасштабную войну России в Украине и отношения между США и Китаем.

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Известный банкир о главных вызовах для США

Больше всего меня волнует Украина. Нефть, газ, мировое лидерство и наши отношения с Китаем – это гораздо серьезнее, чем экономические колебания, с которыми нам всем приходится сталкиваться каждый день.

– подчеркнул JPMorgan.

В то же время, американский банкир считает, что США могут избежать глубокой рецессии. Мол, у первой экономики мира есть шансы зафиксировать так называемую мягкую посадку. По его словам, вполне возможно, что будет как легкий спад, так и более жесткий экономический спад.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, в ходе которого фиксируют общее понижение экономической активности. Еще один сигнал о кризисе – общее понижение издержек.

Джейми Даймон также прокомментировал ситуацию с инфляцией. Напомним, что в 2022 году вопрос роста цен был одним из ключевых для США. По мнению банкира, есть хорошие шансы, что инфляция снизится, однако этого будет недостаточно до четвертого квартала. Он добавил, что Федеральному резерву даже придется сделать больше.

Согласно последним данным, инфляция в США остановилась на уровне 6,4%. Такой показатель зафиксирован в январе 2023 года, сообщает Trading Economics. Добавим, что стоимость акций JPMorgan колеблется на уровне 142,82 доллара за штуку. Рыночная капитализация американского банка составляет 420,37 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo! Finance.