Международные санкции против России

Доходы России от энергетического сектора существенно "пострадали" из-за международных санкций. Россия потеряла из-за ограничений примерно 450 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Кроме того, Россия потратила треть ликвидных активов из Фонда национального благосостояния.

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Соответствующую информацию сообщил старший военный советник постоянного представительства Великобритании при ОБСЕ подполковник Джоби Риммер на заседании Форума по безопасности сотрудничества, который прошел в Вене, Австрия.

К теме! В 2025 году цены на нефть существенно упали. Эта тенденция не обошла российскую нефть. В частности, в апреле цена нефти Urals – самая известная марка российской нефти – упала ниже 60 долларов за баррель.

Риммер добавил, что Россия продолжает эскалацию, что приводит к все более серьезным экономическим последствиям для жителей страны. Кроме потерь сотен миллиардов доходов от энергетического сектора и уменьшения Фонда национального благосостояния об этом свидетельствуют еще такие показатели:

Базовая учетная ставка в России выросла до 21%. Это признак того, что в России фиксируют глубокую финансовую нестабильность;

Также 40% бюджета России в 2025 году направили на оборонный сектор;

Впервые со времен СССР расходы на оборону превысили социальные.

По словам Джоби Риммера, такая политика означает, что Россия сознательно делает ставку на войну, пренебрегая благосостоянием собственных граждан. Он отметил, что выбор Кремля – это путь к обнищанию России.