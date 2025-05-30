Міжнародні санкції проти Росії

Доходи Росії від енергетичного сектору суттєво "постраждали" через міжнародні санкції. Росія втратила через обмеження приблизно 450 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Крім того, Росія витратила третину ліквідних активів з Фонду національного добробуту.

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Відповідну інформацію повідомив старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер на засідані Форуму з безпекового співробітництва, який пройшов у Відні, Австрія.

До теми! У 2025 році ціни на нафту суттєво впали. Ця тенденція не оминула російську нафту. Зокрема, у квітні ціна нафти Urals – найвідоміша марка російської нафти – впала нижче 60 доларів за барель.

Ріммер додав, що Росія продовжує ескалацію, що призводить до все серйозніших економічних наслідків для жителів країни. Крім втрат сотень мільярдів доходів від енергетичного сектору та зменшення Фонду національного добробуту про це свідчать ще такі показники:

Базова облікова ставка в Росії зросла до 21%. Це ознака того, що у Росії фіксують глибоку фінансову нестабільність;

Також 40% бюджету Росії у 2025 році направили на оборонний сектор;

Вперше з часів СРСР витрати на оборону перевищили соціальні.

Зі слів Джобі Ріммера, така політика означає, що Росія свідомо робить ставку на війну, нехтуючи добробутом власних громадян. Він наголосив, що вибір Кремля – це шлях до зубожіння Росії.