Платформа цифрового страхування стане першою компанією у світі, яка почне проводити транзакції у криптовалюті.
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Популярність криптовалют зростає
У другому кварталі 2021 року Metromile має намір витратити на придбання біткойна 10 мільйонів доларів. Тож, клієнти компанії отримають додатковий вибір оплати для страхових внесків та послуг. Страховий гігант вважає, що це підвищить фінансову стійкість власників фінансових полісів та підтримає принцип справедливого страхування, оскільки криптовалюта стає все популярнішою та складає значну частину активів споживачів.
Metromile дає водіям можливість обирати, як вони хочуть оплачувати страховку. Ми почали з того, що дали водіям шанс зекономити 47% в рік, сплачуючи за милі, а тепер ми хочемо запропонувати людям гнучкість в оплаті,
– заявив генеральний директор компанії Ден Престон.
Metromile: що варто знати
Страхова компанія знаходиться у Сан-Франциско, США. Стартап пропонує своїм клієнтам платити за пройдені милі, а не на основі усереднених значень. Крім того, Metromile ліцензує свою цифрову страхову платформу по всьому світу. Однією з переваг компанії також є пропозиція, яка охоплює:
- розумні функції водіння,
- автоматизовані вимоги,
- інформацію про транспортний засіб.
Акції компанії торгуються на фондовій біржі. За даними Nasdaq, вартість цінних паперів Metromile становить 8,42 долара, тоді як ринкова капіталізація стартапу уже сягнула позначки у 1,06 мільярда доларів.
Акції торгуються на біржі / Інфографіка Nasdaq