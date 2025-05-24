Сокровища украинских недр: какие металлы есть в Украине и каких больше всего

Украина обладает стратегически важными запасами металлов. Речь идет о литий, титан, никель и тому подобное. Подсчитано, что общая стоимость полезных ископаемых может достигать десятков триллионов долларов.

Каких металлов много в Украине

По данным Центра экономической стратегии, Украина имеет около 1% от мировых запасов никеля и кобальта, передает 24 Канал. А залежей титана – около 1% мирового запаса ((8 миллионов тонн).

Читайте также Эталонные бренды нефти демонстрируют разноплановую динамику

Титан Украина добывала еще до полномасштабного вторжения. Тогда это составляло 6 – 7% от мировой добычи. А тонна необработанного титана стоит около 300 долларов.

Кроме того, в Украине есть около 2% от мировых резервов запасов лития (500 тысяч тонн). Месторождения этого металла размещены в Донецкой области: часть оккупирована, а часть там, где сейчас ведутся бои. Есть залежи еще в Кировоградской области. Рыночная стоимость лития составляет около 20 тысяч долларов за тонну.

Обратите внимание! По состоянию на 2019 год Украина занимала первое место в мире по запасам марганца (цветной металл).

Сколько в Украине полезных ископаемых

По состоянию на 2023 год, в Forbes оценили, что совокупная стоимость всех полезных ископаемых в Украине достигает до 15 триллионов долларов. Более 70% от этой суммы приходятся на ископаемые в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях.