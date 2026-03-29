Предметы могут не принять на металлолом: какие вещи запрещено сдавать

Не все металлические вещи можно сдать в пункты приема лома. Так, некоторые компании отказываются брать некачественные металлы или очень поврежденные. В частности могут проверить лом на собственность, чтобы убедиться, что он не ворованный.

Что нельзя сдавать на лом?

О том, какие предметы пункты приема не заберут, говорится в на ресурсе Priem Loma.

Среди вещей, которые нужно будет утилизировать другим способом или оставить дома:

предметы с кладбищ;

герметично закрытые емкости;

исторические ценности;

культурные ценности;

радиоактивный загрязненный металл;

лом со взрывоопасными веществами;

боеприпасы или элементы военной техники;

коммунальное имущество, в частности канализационные люки;

изделия, имеющие неметаллические вставки;

рельсы, элементы железной дороги;

батареи и радиаторы с неизвестным содержимым.

Заметьте! Чтобы сдать автомобиль нужно предоставить документы, подтверждающие право собственности. Для обычных бытовых вещей – подтверждение не требуется.

В то же время на портале kamianske.city отмечают, что пункты приема могут отказать из-за состояния металла. Так, некоторые компании проверяют происхождение металла, чтобы не взять краденые вещи (как пример – авто). Также смотрят на, насколько ржавые или поврежденные изделия, которые человек хочет сдать.

Как сдать металлолом выгодно?

На ресурсе metalobruxt.kiev.ua сообщают, что за лом можно получить больше денег. если учесть некоторые правила.

Прежде всего советуют сортировать металл. Здесь нужно знать, что существует 3 вида и для каждого есть своя классификация предметов:

черный металл – стальные балки, трубы, арматура;

цветной металл – медь, латунь, алюминий алюминий;

ценный металл – титан, никель, нержавейка.

Да, для черных металлов цена будет меньше, однако "выиграть" можно за счет большего количества таких предметов. Что касается цветных металлов – прибыль за них будет в разы больше, как и за ценные. Однако последние довольно редкие.

Еще одно правила – подготовка лома к сдаче. Имеющиеся металлические предметы можно очистить от пластика или резины. Стоимость "чистого" лома возрастет до 50%. В то же время что касается кабеля – за чистую медь можно получить вдвое больше.

Важно также самостоятельно взвесить металл перед тем, как сдавать его. Это аналогичное правило к тому, что нужно правильно выбрать компанию выбрать компанию, которая примет лом.

Обратите внимание! Если сдавать большие партии металлолома, можно получить индивидуальные, более выгодные условия.

В частности когда готовитесь к сдаче лома можно регулярно просматривать цены на сайтах. Соответствующие изменения в стоимости должны обновлять. Удачный момент сдачи металла тоже может повлиять на окончательную сумму заработка.

Что еще нужно знать о металлоломе и ценных металлах в 2026 году?