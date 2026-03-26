Россия продала месторождение золота на оккупированной Луганщине: что известно о новых разработчиках

Россия продала одно из месторождений на Луганщине и передала право на разработку за 9,7 миллиона долларов компании "Алчевскпромгруп". Известно, что это не единственный случай – Кремль активно пытается распродать активы Украины с оккупированных территорий.

Что известно о месторождении золота на Луганщине?

О том, как Россия пользуется ресурсами Украины на оккупированных территориях, пишет Reuters.

Так, в аукционных документах есть информация о том, что право на разработку украинского месторождения получила компания "Алчевскпромгруп". Последнюю контролирует российская горнодобывающая компания "Полянка".

Речь идет о Бобриковском месторождении с ресурсом 1,64 тонны золота. Известно, что по нынешним ценам такой объект мог стоить до 260 миллионов долларов.

Заметьте! Российская компания получила право на разработку месторождения за 9,7 миллиона долларов.

Сейчас вероятно уже начались работы на объекте, что видно из спутниковых снимков. Там видны следы техники и грузовые контейнеры. Так, проанализировав, отметил Андрей Карпинский, исполнительный председатель компании Korab Resources, которая работала в регионе до 2014 года.

В частности, по материалам издания, Москва активно выставляет на онлайн-аукционы десятки активов. Речь идет также о шахтах и карьерах на оккупированных территориях.

Какие ценные месторождения есть в Украине?

Ранее на веб-портале Госгеонедр опубликовали перечень месторождений, в которые можно инвестировать.

В списке нелицензированные месторождения и участки с залежами:

алюминия;

барита;

ванадия;

германия;

графита;

железа;

золота;

калийных солей;

лития;

магниевых солей;

марганца;

никеля;

руд редкометаллических;

редкоземельных металлов;

серебра;

стронция;

тантала;

ниобия;

титана;

циркона.

На ресурсе отметили, что большая часть из них доступна для разработки. Например, из 60 имеющихся месторождений железной руды в разработке пока 35. То есть в другие еще можно инвестировать.

Однако стоит учитывать и то, что некоторые ресурсы находятся на оккупированных территориях.

