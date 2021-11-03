Меньше, чем через неделю: Ethereum снова обновил свой исторический максимум

Вторая по популярности криптовалюта мира Ethereum в последние дни сентября обновила свой исторический максимум, перейдя отметку в 4 400 долларов за монету. Однако всего через несколько дней криптовалюта повторила свой успех.

Капитализация всего крипторынка составляет 2,76 триллиона долларов, согласно CoinMarketCap.

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Ethereum второй раз за несколько дней обновил свой исторический максимум

Новый рекорд Ethereum – 4642 доллара за монету. Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 октября 2021 года, который, в свою очередь, превзошел майский максимум криптовалюты. На момент создания этого материала стоимость Ethereum составляет 4606 долларов за монету, по версии CoinDesk. Рыночная капитализация цифровой монеты достигла 541 миллиарда долларов.

Издание Independent отмечает, что стоимость Ethereum растет на фоне следующих причин:

популярность блокчейна Ethereum, который используют для создания децентрализованных приложений и транзакций с NFT;

ожидание того, что именно Ethereum станет одной из основных опций в любой будущей метавселенной, которые создают техгиганты. К примеру, компания Марка Цукерберга.

Ethereum во второй раз обновил свой исторический максимум / Фото Unsplash

Метавселенная Этот термин используется для описания концепции будущей итерации Интернета, состоящей из постоянных, общих трехмерных виртуальных пространств, связанных в воспринятую виртуальную вселенную.

На крипторынке Ethereum опережает только биткоин, стоимость которого колеблется на уровне 63 тысяч долларов, а капитализация цифровой монеты составляет 1,1 триллиона долларов, по версии CoinDesk. Добавим, что недавно цена биткоина тоже установила новый исторический максимум – почти 67 тысяч долларов. Издание TGSL сообщает, что за последние год Ethereum подорожал на 1000%, тогда как биткоин за аналогичный промежуток времени взлетел в цене на 380%.