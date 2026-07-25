Старый хлам превратится в настоящее сокровище: где можно легально найти медный лом

Медь остается одним из самых дорогих цветных металлов и может принести от 200 до 500 гривен за килограмм, в зависимости от вида. Но искать лом следует только законным способом, чтобы вместо денег не навлечь на себя уголовную ответственность.

Где искать медь

Самый безопасный источник медного лома – это старая техника, ненужные предметы быта или имущество, которое владелец разрешил утилизировать или продать, сообщает 24 Канал.

Бытовая техника

Медь можно найти в неработающих электроприборах. Она нередко содержится в электродвигателях, трансформаторах, обмотках и других деталях.

Стоит обратить внимание на такую технику:

старые телевизоры;

холодильники и морозильники;

стиральные машины;

электродвигатели;

микроволновые печи;

фены и другую электротехнику.

Количество меди зависит от конкретной модели и конструкции прибора. И даже два одинаковых на вид устройства могут содержать разное количество цветного металла.

Кабели и провода

Старые электрические кабели, провода и проводка также иногда содержат значительное количество меди. Их следует осмотреть, если это остатки после ремонта, ненужная проводка или демонтированное собственное оборудование.

В то же время срезать действующие кабели, соединительные провода или электросети незаконно. К тому же это создает опасность для людей и критически важной инфраструктуры.

Сантехника, отопление и старые металлические изделия

Медь несложно найти не только внутри электроприборов. Старые трубы, элементы отопительных и холодильных систем, детали кондиционеров и другая сантехника также могут быть источником цветного металла.

Если такие предметы заменяют во время ремонта в доме или квартире, их следует отсортировать и сдать вместе с другим бытовым ломом.

Старые предметы быта

Иногда медь можно найти в вещах, которые годами лежали без дела:

старой посуде;

декоративных изделиях;

сувенирах;

некоторых старых монетах и других металлических предметах.

Перед сдачей важно проверить состав изделия. Не каждый предмет с характерным красноватым оттенком изготовлен именно из меди, ведь под ним иногда "маскируется" латунь или другой сплав.

Что можно забрать после ремонта или демонтажа

Еще одним законным источником меди могут стать остатки материалов после ремонта, реконструкции или демонтажа, если они принадлежат тому, кто сдает металл на лом.

Предприятия и организации также могут передавать ненужное оборудование на утилизацию или продавать его как лом, но в таких случаях важно иметь законные основания для получения имущества. Самовольно забирать металл с территории предприятий, строительных площадок, железнодорожных объектов или энергетической инфраструктуры нельзя.

Напомним, в июле пункты приема платят больше всего за фосфористую медь – от 500 до 590 гривен. В то время как дешевле всего стоят медный кабель и проводка – от 260 гривен за килограмм.