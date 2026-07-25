Де шукати мідь

Найбезпечніше джерело мідного брухту – це стара техніка, непотрібні предмети побуту або майно, яке власник дозволив утилізувати чи продати, розповідає 24 Канал.

Побутова техніка

Мідь можна знайти в електроприладах, які вже не працюють. Вона нерідко міститься в електродвигунах, трансформаторах, обмотках та інших деталях.

Варто звернути увагу на таку техніку:

старі телевізори;

холодильники та морозильники;

пральні машини;

електродвигуни;

мікрохвильові печі;

фени та іншу електротехніку.

Кількість міді залежить від конкретної моделі та конструкції приладу. І навіть два однакові на вигляд пристрої можуть мати у складі різну кількість кольорового металу.

Кабелі та дроти

Старі електричні кабелі, дроти та проводка також часом містять значну кількість міді. Їх слід оглянути, якщо це залишок після ремонту, непотрібна проводка, демонтоване власне обладнання.

Водночас зрізати діючі кабелі, дроти зв'язку чи електромережі незаконно. До того ж це створює небезпеку для людей та критичної інфраструктури.

Сантехніка, опалення та старі металеві вироби

Мідь нескладно знайти не лише всередині електроприладів. Старі труби, елементи опалювальних і холодильних систем, деталі кондиціонерів та інша сантехніка також можуть бути джерелом кольорового металу.

Якщо такі предмети замінюють під час ремонту у будинку або квартирі, їх варто відсортувати та здати разом з іншим побутовим брухтом.

Старі предмети побуту

Іноді мідь можна знайти у речах, які роками лежали без використання:

старому посуді;

декоративних виробах;

сувенірах;

деяких старих монетах та інших металевих предметах.

Перед здачею важливо перевірити склад виробу. Не кожен предмет із характерним червонуватим відтінком зроблений саме з міді, адже під ним іноді "маскується" латунь або інший сплав.

Що можна забрати після ремонту або демонтажу

Ще одним законним джерелом міді можуть стати залишки матеріалів після ремонту, реконструкції чи демонтажу, якщо вони належать тому, хто здає метал на брухт.

Підприємства та організації також можуть передавати непотрібне обладнання на утилізацію або продавати його як брухт, але в таких випадках важливо мати законні підстави для отримання майна. Самовільно забирати метал з території підприємств, будмайданчиків, залізничних об'єктів чи енергетичної інфраструктури не можна.

Нагадаємо, у липні найдорожче пункти прийому платять за мідь фосфористу – від 500 до 590 гривень. Тоді як найдешевше коштує мідний кабель та проводка – від 260 гривень за кілограм.