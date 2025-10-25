Проба медицинского золота: можно ли выгодно сдать этот металл

Медицинским золотом называют недрагоценный материал. Изделия из него лишь покрыты тонким слоем позолоты.

Что нужно знать о медицинском золоте?

Чаще всего "основой" для медицинского золота является нержавеющая сталь, сообщает 24 Канал.

Читайте также Гораздо больше чем кажется: сколько можно получить топлива из барреля нефти

Из-за того что медицинское золото не является драгоценным металлом, оно и не имеет пробы. Также его не инкрустируют драгоценными камнями.

В то же время медицинское золото обладает рядом преимуществ:

гипоаллергенность;

высокая устойчивость к внешнему воздействию, в частности, изменениям температуры.

Также стоит отметить, что медицинское золото имеет низкую цену, для сравнения:

минималистичные серьги из медицинского золота стоят до 200 гривен;

а вот из обычного золота минимум 3 000 гривен.

Обратите внимание! Медицинское золото прекрасно подходит людям с чувствительной кожей.

Что важно знать о золоте сейчас?

Цвет золота указывает на состав его сплава. Например, светлые изделия, скорее всего, обогащены серебром. А вот красноватый оттенок дает изделию медь.

Золото в конце недели подешевело. Как отмечает Reuters, его цена за унцию составляла – 4 086,46 доллара.

Изменилась и закупочная стоимость, которую устанавливает регулятор. По данным НБУ, цена банковского золота – 5 483,86 гривны за грамм.

Напомним! Ранее мы рассказывали за сколько можно сдать золотой лом.