Что нужно знать о медицинском золоте?
Чаще всего "основой" для медицинского золота является нержавеющая сталь, сообщает 24 Канал.
Из-за того что медицинское золото не является драгоценным металлом, оно и не имеет пробы. Также его не инкрустируют драгоценными камнями.
В то же время медицинское золото обладает рядом преимуществ:
- гипоаллергенность;
- высокая устойчивость к внешнему воздействию, в частности, изменениям температуры.
Также стоит отметить, что медицинское золото имеет низкую цену, для сравнения:
- минималистичные серьги из медицинского золота стоят до 200 гривен;
- а вот из обычного золота минимум 3 000 гривен.
Обратите внимание! Медицинское золото прекрасно подходит людям с чувствительной кожей.
Что важно знать о золоте сейчас?
Цвет золота указывает на состав его сплава. Например, светлые изделия, скорее всего, обогащены серебром. А вот красноватый оттенок дает изделию медь.
Золото в конце недели подешевело. Как отмечает Reuters, его цена за унцию составляла – 4 086,46 доллара.
Изменилась и закупочная стоимость, которую устанавливает регулятор. По данным НБУ, цена банковского золота – 5 483,86 гривны за грамм.
