Проба медичного золота: чи можна вигідно здати цей метал

Медичним золотом називають недорогоцінний матеріал. Вироби з нього лише покриті тонким шаром позолоти.

Що потрібно знати про медичне золото?

Найчастіше "основою" для медичного золота є нержавіюча сталь, повідомляє 24 Канал.

Через те що медичне золото не є дорогоцінним металом, воно і не має проби. Також його не інкрустують дорогоцінним камінням.

Водночас медичне золото має низку переваг:

гіпоалергенність;

висока стійкість до зовнішнього впливу, зокрема, зміні температури.

Також варто відзначити, що медичне золото має низьку ціну, для порівняння:

мінімалістичні сережки із медичного золота коштують до 200 гривень;

а от зі звичайного золота щонайменше 3 000 гривень.

Зверніть увагу! Медичне золото чудово підходить людям з чутливою шкірою.

Що важливо знати про золото зараз?

Колір золота вказує на склад його сплаву. Наприклад, світлі вироби, скоріше за все, збагачені сріблом. А от червонуватий відтінок дає виробу мідь.

Золото в кінці тижня подешевшало. Як зазначає Reuters, його ціна за унцію складала – 4 086,46 долара.

Змінилась і закупівельна вартість, яку встановлює регулятор. За даними НБУ, ціна банківського золота – 5 483,86 гривні за грам.

