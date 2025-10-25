Проба медичного золота: чи можна вигідно здати цей метал
- Медичне золото не є дорогоцінним металом, його основою є нержавіюча сталь.
- Вироби з медичного золота є гіпоалергенними, стійкими до зовнішнього впливу і мають низьку ціну.
Медичним золотом називають недорогоцінний матеріал. Вироби з нього лише покриті тонким шаром позолоти.
Що потрібно знати про медичне золото?
Найчастіше "основою" для медичного золота є нержавіюча сталь, повідомляє 24 Канал.
Через те що медичне золото не є дорогоцінним металом, воно і не має проби. Також його не інкрустують дорогоцінним камінням.
Водночас медичне золото має низку переваг:
- гіпоалергенність;
- висока стійкість до зовнішнього впливу, зокрема, зміні температури.
Також варто відзначити, що медичне золото має низьку ціну, для порівняння:
- мінімалістичні сережки із медичного золота коштують до 200 гривень;
- а от зі звичайного золота щонайменше 3 000 гривень.
Зверніть увагу! Медичне золото чудово підходить людям з чутливою шкірою.
Що важливо знати про золото зараз?
Колір золота вказує на склад його сплаву. Наприклад, світлі вироби, скоріше за все, збагачені сріблом. А от червонуватий відтінок дає виробу мідь.
Золото в кінці тижня подешевшало. Як зазначає Reuters, його ціна за унцію складала – 4 086,46 долара.
Змінилась і закупівельна вартість, яку встановлює регулятор. За даними НБУ, ціна банківського золота – 5 483,86 гривні за грам.
