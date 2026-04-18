Цены на медь в Украине: сколько платят за 1 килограмм металла и от чего зависит стоимость

В зависимости от области и компании, которая принимает лом, цены на медь могут кардинально отличаться. Так, в апреле средняя цена меди в Украине составляет чуть более 400 гривен, в то время как отдельные виды могут стоить более 500 гривен за килограмм.

Сколько стоит 1 килограмм меди?

О том, сколько можно заработать на сдаче лома, говорится на ресурсе SoftMET.

Цена меди варьируется в зависимости от ряда факторов. На показатель влияют спрос, ситуация на рынке, а также политические/геополитические факторы. Влияет на стоимость также качество лома. При этом редкие виды с особыми свойствами или вариантами применения будут стоить дороже, чем обычная медь.

На ресурсе предлагают такие цены на 1 килограмм, в зависимости от вида меди:

медь 1 сорт – 470 гривен/килограмм;

медь-1% – 460 гривен/килограмм;

медь микс 1% – 450 гривен/килограмм;

медь стекло 10 – 27% – 450 гривен/килограмм;

медь стружка от 3% – 405 гривен/килограмм;

медь фосфористая – 550 гривен/килограмм.

Так, на ресурсе объясняют, что некоторые виды могут иметь дополнительные сплавы, что соответственно влияет на цену. А вот приемные пункты во время оплаты лома часто учитывают:

засоренность меди – наличие примесей или загрязнений в ломе;

объем – чем больше сдавать, тем больше денег можно получить.

Заметьте! Стоимость часто зависит от компании, которая принимает металлы. Чтобы найти самый выгодный вариант для себя можно сначала проанализировать цены в интернете, а только потом выбрать компанию, которой сдать лом.

Иногда стоимость будет отличаться в соответствии с регионом, в котором сдавать медь. Например, в среднем килограмм меди в Днепре стоит 492 гривны (последняя дата обновления показателя – 23 марта), как отмечает ресурс metalolom.biz.ua.

В то же время по данным сайта, 1 килограмм лома меди в среднем в Украине стоит 418,50 гривен. Показатель актуален по состоянию на 14 апреля 2026 года.

Обратите внимание! На ресурсе ienergo.com.ua отмечают, что за последние 20 лет стоимость 1 килограмма меди выросла в цене от 20 до 400+ гривен. Стоимость увеличилась в 12 – 14 раз.

Интересно, что январь 2026 года стал для сферы историческим. Ведь из-за спроса на "зеленую" энергетику на международном рынке начался ажиотаж и медь пересекла отметку в 6,58 доллара за фунт.

Какая цена меди в Киеве?

На ресурсе metalolom.kiev.ua есть последние актуальные цены для столицы. Так, по состоянию на 31 марта 2026 года в Киеве сдать лом будет стоить:

медь – 430 гривен за килограмм;

луженая медь (газовые колонки) – 350 гривен за килограмм;

медь в стекловолокне – 350 гривен за килограмм;

медная стружка – 300 гривен за килограмм.

В частности компания предлагает пересмотреть цены, если объем лома будет очень большим.

Что нужно сделать перед тем, как сдавать лом?

Сначала желательно определить точный тип лома, который человек планирует сдать и при необходимости почистить предмет от грязи. Так, медь считается дорогим металлом, но нужно знать об особенностях и видах соответствующих предметов. А если очистить предмет от резины или пластика – изменится оценка качества. С помощью этих простых советов можно увеличить доходность от сдачи меди.

В частности нужно тщательно изучить условия сдачи металла, которые предлагают компании. Если соблюсти персональные правила – шансы на большую доходность тоже увеличиваются.

В общем стоит выделить время на изучение ценовых условий. Так, с учетом требований к металлу, объемов лома, которые имеет человек, можно найти для себя самый выгодный вариант.

