"Красный металл": сколько платят за 1 килограмм в Украине

Один из самых распространенных металлов, который встречается в нашем быту – медь. Однако он не только помогает в повседневной жизни, кто-то может заработать приличные суммы на сдаче этого металла.

Сколько стоит медь?

О том, какие цены на металл в мире и в Украине, говорится на ресурсе engage.org.ua.

По состоянию на конец января 2026 года мировая цена на медь была на уровне 12 980 долларов за тонну. Поэтому, один килограмм металла стоит примерно 13 долларов.

Обратите внимание! Цены на медь устанавливает Лондонская биржа металлов (LME). Именно там формируется ценовая политика, на которую полагаются другие страны.

Соответственно в Украине лом меди стоит от 255 до 425 гривен за килограмм. А конечная цена зависит от чистоты металла и региона.

Заметьте! Грамм первичной меди стоит меньше гривны.

В то же время это говорит об увеличении спроса на медь. Что можно объяснить переходом на зеленую энергетику и общую тенденцию на нее в мире.

Для Украины же основной спрос в другом. Если собирать старую проволоку или радиаторы, – прибыль будет немаленькой.

Сколько можно получить денег за 1 килограмм лома меди в Украине?

Хотя ценовая политика быстро меняется и зависит от международных колебаний, как пишет ТСН, в разных областях Украины за килограмм меди в среднем дают:

Киев и область: 240 – 350 гривен за килограмм;

Винницкая область: 320 – 345 гривен;

Запорожье: 317 – 370 гривен;

Харьковская область: 350 – 390 гривен;

Днепр и область: до 396 гривен за килограмм.

Важно! Цены регулярно обновляются, поэтому если планируете сдавать медь – стоит уточнить, какой сейчас тариф.

В то же время на Днепропетровщине цена самая высокая. Это можно объяснить заводами по переработке, которые есть в области. Да и в целом регион стал индустриальным центром с рядом заводов-гигантов.

Что известно о ценах на другие металлы?

Если сдавать золотой лом цена будет зависеть от пробы металла. Например, за грамм лома 999 пробы можно выручить почти 7 тысяч гривен. В то же время проба 750 – дешевле, за один грамм дают чуть больше 5 тысяч гривен.

А вот самый дорогой в мире металл – малоизвестный. Это осмий с ценой более миллиона евро за килограмм.