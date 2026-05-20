Никель падает, а медь растет: важные изменения на рынке металлов
- Цена на никель упала из-за контроля индонезийского правительства над экспортом товаров.
- Медь подорожала благодаря росту китайских акций компаний.
Никель упал в цене. Он снизился, в частности, на фоне ужесточения контроля над частью крупнейших экспортных товаров в Индонезии.
Какая ситуация в Индонезии повлияла на стоимость никеля?
Как известно, президент Индонезии Прабово Субианто указал что правительство потребует чтобы экспорт ряда товаров происходил именно через государственную компанию, сообщает Bloomberg.
Речь идет о таких товарах, как:
- пальмовое масло;
- ферросплавы;
- уголь и так далее.
Благодаря таким изменениям, индонезийское правительство стремится решить вопрос растущего фискального давления. Также, это, вероятно, удержит от падения курс рупии
Эта страна Юго-Восточной Азии является ведущим мировым производителем никеля, который используется для производства нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей. Цена на металл выросла на предыдущей сессии после сообщения о сокращении производства никелевого чугуна на ключевом индонезийском узле из-за перераспределения энергетических ресурсов на новые мощности по производству алюминия,
– указывает издание.
Почему растет цена на медь?
Медь подорожала после того, как произошел рост китайских акций компаний-производителей микросхем. Эти изменения повысили спрос именно на те металлы, что связаны с ИИ, сообщает Bloomberg.
Обратите внимание! Медь используют, в частности, в электропроводке.
Как изменилась цена на металлы?
На Лондонской бирже цена на никель сегодня упала на 0,3%. А несколько ранее стоимость этого металла поднялась на 1%, достигнув 19 000 долларов за тонну. Повышение произошло именно тогда, когда Индонезия подтвердила указанные меры.
В этот же момент выросла медь. Такое увеличение несколько компенсировало предыдущие потери. Заметим, рост меди стал именно следствием оптимизма в отношении ИИ.
По состоянию на 11:00 по местному времени, на Лондонской бирже стоимость металлов была такова:
- никель упал на 0,3%, достигнув 18 750 долларов за тонну;
- медь выросла на 0,3%, теперь она стоит – 13 484 долларов за тонну.
А вот в Сингапуре железная руда упала в цене на 0,5%. Она теперь стоит – 107,30 долларов за тонну.
Цены на промышленные металлы, включая железную руду, упали ранее в тот же день из-за опасений, что центральные банки займут жесткую позицию в борьбе с инфляцией, возникшей в результате войны на Ближнем Востоке,
– говорится в сообщении.
Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Трамп снова угрожал Ирану. Американский президент требует скорейшего заключения мирного соглашения.
Накануне Трамп угрожал атаковать иранскую территорию. Впоследствии он отложил эти атаки.