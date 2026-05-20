Какая ситуация в Индонезии повлияла на стоимость никеля?

Как известно, президент Индонезии Прабово Субианто указал что правительство потребует чтобы экспорт ряда товаров происходил именно через государственную компанию, сообщает Bloomberg.

Речь идет о таких товарах, как:

пальмовое масло;

ферросплавы;

уголь и так далее.

Благодаря таким изменениям, индонезийское правительство стремится решить вопрос растущего фискального давления. Также, это, вероятно, удержит от падения курс рупии

Эта страна Юго-Восточной Азии является ведущим мировым производителем никеля, который используется для производства нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей. Цена на металл выросла на предыдущей сессии после сообщения о сокращении производства никелевого чугуна на ключевом индонезийском узле из-за перераспределения энергетических ресурсов на новые мощности по производству алюминия,

– указывает издание.

Почему растет цена на медь?

Медь подорожала после того, как произошел рост китайских акций компаний-производителей микросхем. Эти изменения повысили спрос именно на те металлы, что связаны с ИИ, сообщает Bloomberg.

Обратите внимание! Медь используют, в частности, в электропроводке.

Как изменилась цена на металлы?

На Лондонской бирже цена на никель сегодня упала на 0,3%. А несколько ранее стоимость этого металла поднялась на 1%, достигнув 19 000 долларов за тонну. Повышение произошло именно тогда, когда Индонезия подтвердила указанные меры.

В этот же момент выросла медь. Такое увеличение несколько компенсировало предыдущие потери. Заметим, рост меди стал именно следствием оптимизма в отношении ИИ.

По состоянию на 11:00 по местному времени, на Лондонской бирже стоимость металлов была такова:

никель упал на 0,3%, достигнув 18 750 долларов за тонну;

медь выросла на 0,3%, теперь она стоит – 13 484 долларов за тонну.

А вот в Сингапуре железная руда упала в цене на 0,5%. Она теперь стоит – 107,30 долларов за тонну.

Цены на промышленные металлы, включая железную руду, упали ранее в тот же день из-за опасений, что центральные банки займут жесткую позицию в борьбе с инфляцией, возникшей в результате войны на Ближнем Востоке,

– говорится в сообщении.

