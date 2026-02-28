Кому могут заблокировать пенсионные карты уже в марте?

В 2026 году специалисты предостерегают пенсионеров от практики накопления средств без движения на пенсионных счетах. Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, длительное отсутствие каких-либо операций по карте может привести к временному приостановлению начисления выплат.

Дело в том, что пенсионные счета, на которые зачисляются бюджетные средства, подлежат финансовому мониторингу. Если в течение более шести месяцев не фиксируется никакой активности, ни снятия наличных, ни безналичных расчетов, то система может расценить это как основание для дополнительной проверки.

Справочно: В таком случае начисления не отменяются окончательно, но их могут "поставить на паузу" до выяснения обстоятельств. Фактически речь идет о технической блокировке выплат, а не о потере права на пенсию.

Таким образом, пенсионная карта не является пассивным "хранилищем" для средств. Она функционирует в рамках регламентированной системы контроля, которая предусматривает периодическую подтверждающую активность получателя.

Как избежать пенсионеру блокировки карты?

Чтобы избежать таких ситуаций, эксперты советуют периодически осуществлять минимальные финансовые операции, вроде оплачивать покупки картой или снимать часть средств, напоминают в ПФУ.

Важно! Даже если пенсионер пользуется другими инструментами сохранения сбережений, сам пенсионный счет должен оставаться активным.

В то же время неактивность карты это не единственное основание для приостановления выплат. Решение может приниматься территориальным органом Пенсионного фонда или судом. Среди возможных причин:

установление статуса лица как без вести пропавшего;

представление недостоверных документов;

смерть получателя или его признание безвестно отсутствующим.

Кроме того, выплаты прекращают в случае добровольного обращения пенсионера из-за временного проживания за границей, непрохождения обязательной физической идентификации или постоянного проживания за пределами Украины при отсутствии международных пенсионных договоренностей.

