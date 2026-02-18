Почему важно пройти эту идентификацию?

Если пенсионеры не успеют пройти идентификацию, они потеряют выплаты, сообщил министр Денис Улютин.

Заметим, что предыдущий дедлайн был – 31 декабря 2025 года. То есть приостановить выплату пенсий должны были с начала 2026 года, сообщает Пенсионный фонд.

Денис Улютин Министр социальной политики, семьи и единства Украины Пенсионные выплаты части граждан были приостановлены из-за необходимости прохождения физической идентификации и представления декларации о неполучении выплат от государства-агрессора.

Из-за технических проблем, в частности, блэкауты и проблем со связью, часть лиц не смогла пройти эту процедуру вовремя. Как говорит Министр, государство учло эту ситуацию, поэтому:

продлен срок прохождения идентификации и подачи декларации до 1 апреля 2026 года;

выплаты тем, кому их приостановили из-за несвоевременной подачи документов, возобновлены.

Наша цель – убедиться, что средства поступают именно гражданину, которому они предназначены. Государство не имеет целью прекращать выплаты, наоборот – в бюджете предусмотрено необходимый ресурс для их полного восстановления,

– говорит Улютин.

Важно! При неподтверждении, выплаты не отменяются, а лишь – приостанавливаются до выяснения обстоятельств.

Что важно знать о прохождении идентификации?