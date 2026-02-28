Кому можуть заблокувати пенсійні картки вже у березні?

У 2026 році фахівці застерігають пенсіонерів від практики накопичення коштів без руху на пенсійних рахунках. Як зазначають у Пенсійному фонді України, тривала відсутність будь-яких операцій за карткою може призвести до тимчасового призупинення нарахування виплат.

Річ у тім, що пенсійні рахунки, на які зараховуються бюджетні кошти, підлягають фінансовому моніторингу. Якщо протягом понад шести місяців не фіксується жодної активності, ані зняття готівки, ані безготівкових розрахунків, то система може розцінити це як підставу для додаткової перевірки.

Довідково: У такому випадку нарахування не скасовуються остаточно, але їх можуть "поставити на паузу" до з’ясування обставин. Фактично йдеться про технічне блокування виплат, а не про втрату права на пенсію.

Таким чином, пенсійна картка не є пасивним "сховищем" для коштів. Вона функціонує в межах регламентованої системи контролю, яка передбачає періодичну підтверджувальну активність отримувача.

Як уникнути пенсіонеру блокування картки?

Щоб уникнути таких ситуацій, експерти радять періодично здійснювати мінімальні фінансові операції, як от оплачувати покупки карткою або знімати частину коштів, нагадують у ПФУ.

Важливо! Навіть якщо пенсіонер користується іншими інструментами збереження заощаджень, сам пенсійний рахунок повинен залишатися активним.

Водночас неактивність картки це не єдина підстава для призупинення виплат. Рішення може ухвалюватися територіальним органом Пенсійного фонду або судом. Серед можливих причин:

встановлення статусу особи як безвісти зниклої;

подання недостовірних документів;

смерть отримувача або його визнання безвісно відсутнім.

Крім того, виплати припиняють у разі добровільного звернення пенсіонера через тимчасове проживання за кордоном, непроходження обов’язкової фізичної ідентифікації чи постійного проживання поза межами України за відсутності міжнародних пенсійних домовленостей.

