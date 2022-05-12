Масштабный обвал: что случилось на крипторынке 12 мая

Всего за сутки криптовалютный рынок уменьшился на 200 миллиардов долларов. В частности, биткоин обрушился на 14%.

Другие криптовалюты из десятки наиболее капитализированных обрушились еще больше, по данным CoinMarketCap.

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Что произошло на крипторынке

Массовая распродажа криптоактивов инвесторами произошла из-за краха стейблкойна TerraUSD. Это сильно ударило по основным токенам. Сейчас цены чуть-чуть восстановились, но утром 12 мая ситуация выглядела так:

Биткойн потерял почти 14%, упав до 26 782 долларов.

Ethereum за последние сутки обвалилась еще больше – более чем на 20%;

BNB, занимающая 5 место по рыночной капитализации, обвалилась почти на 25% за сутки;

XRP потеряла в цене еще больше – 27%.

Solana обрушилась на 34%.

Cardano – на 32%.

Dogecoin – на 29%.

Что известно о крахе TerraUSD

TerraUSD – это стейблкойн, то есть его цена была привязана к 1 доллару. Но 9 мая этот токен в первый раз опустился ниже 70 центов. Сейчас его цена – 43 цента. На фоне этого США предупредили о рисках других стейблкойнов. Напомним, что Tether и USD Coin являются стейблкойнами.

Инвесторы не хотят рисковать

Дополнительной причиной обрушения крипторынка является повышение процентных ставок центробанками разных стран для борьбы с инфляцией. Поэтому ценные бумаги становятся более привлекательными для инвесторов, ведь они очень надежны, а теперь становятся еще и более прибыльными. Сейчас наблюдается бегство инвесторов от рисковых активов.

Так, падают также акции компаний, связанных с криптовалютами. Финтех-компания BC Technology Group Ltd. потеряла 6,7%. Японская Monex Group Inc., владеющая маркетплейсами TradeStation и Coincheck, завершила день падением на 10%.

Крипторинок оживает

Высокая волатильность – не сюрприз для крипторинка. Сейчас биткойн стоит уже более 29 тысяч долларов. Он сократил потери за последние сутки до 6%. Хотя за последние 7 дней потеря все еще достигает 21%. Другие криптовалюты также восстановили частично то, что потеряли сегодня.

По состоянию на 18:35 12 мая рыночная капитализация составляет 1,25 триллиона долларов, что на 8,17% меньше суток назад.