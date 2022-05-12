Только за день биткоин потерял почти 14% в цене. А с начала года он обвалился на 40%. Последний раз биткоин так стоил еще в 2020 году, по данным Finance!Yahoo, передает 24 канал.
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Цена биткоина 12 мая упала до 26 782 долларов. Сейчас торгуется чуть выше 27 тысяч долларов.
Почему падает биткоин
Криптовалюты упали вместе с акциями после того, как Бюро статистики труда США сообщило, что потребительские цены за апрель выросли на 8,3%. Экономисты не ожидали такого скачка в ценах.
Это напугало инвесторов, заставив их отказаться от рискованных активов, включая криптовалюту. Криптовалюты по-прежнему сильно коррелируют с фондовым индексом S&P 500, а недавно и с Nasdaq Composite.
Рынок криптовалют уже некоторое время находится под давлением. ФРС продолжает увеличивать ставку, поэтому акции продолжают падать, а криптовалюты падают вместе с ними. В общем, это вызывает большой страх на рынке,
– сказал Майкл Ринко, венчурный партнер AscendEx в комментарии CNBC.
Больше всего биткоин обвалился за последнюю неделю. Ведь еще на прошлой неделе он достиг 40 тысяч долларов.
Стоимость других криптовалют
- Вторая криптовалюта Ethereum за последние сутки обвалилась еще больше – более чем на 20% и сейчас торгуется на уровне 1 870 долларов, по данным CoinMarketCap.
- BNB, которая занимает 5 место по рыночной капитализации, обвалилась почти на 25% за сутки и стоит 237 долларов.
- XRP потеряла в цене еще больше – 27%. Сейчас она торгуется на уровне 0,383 доллара.
- Solana рухнула на 34%, Cardano – на 32%, а Dogecoin – на 29%.