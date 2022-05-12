Только за день биткоин потерял почти 14% в цене. А с начала года он обвалился на 40%. Последний раз биткоин так стоил еще в 2020 году, по данным Finance!Yahoo, передает 24 канал.

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Цена биткоина 12 мая упала до 26 782 долларов. Сейчас торгуется чуть выше 27 тысяч долларов.

Почему падает биткоин

Криптовалюты упали вместе с акциями после того, как Бюро статистики труда США сообщило, что потребительские цены за апрель выросли на 8,3%. Экономисты не ожидали такого скачка в ценах.

Это напугало инвесторов, заставив их отказаться от рискованных активов, включая криптовалюту. Криптовалюты по-прежнему сильно коррелируют с фондовым индексом S&P 500, а недавно и с Nasdaq Composite.

Рынок криптовалют уже некоторое время находится под давлением. ФРС продолжает увеличивать ставку, поэтому акции продолжают падать, а криптовалюты падают вместе с ними. В общем, это вызывает большой страх на рынке,

– сказал Майкл Ринко, венчурный партнер AscendEx в комментарии CNBC.

Больше всего биткоин обвалился за последнюю неделю. Ведь еще на прошлой неделе он достиг 40 тысяч долларов.

Стоимость других криптовалют