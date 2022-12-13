Согласно официальным данным, преступная группа в мае 2021 года начала конвертировать доходы от финансовых пирамид, мошенничества и другой незаконной деятельности в известный стейблкоин, стоимость которого привязана к доллару США. Речь идет о Tether.
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Что известно о масштабном отмывании денег в Китае
В рамках расследования, участие в котором приняли более 200 китайских полицейских, конфисковали, по меньшей мере, 130 миллионов китайских юаней доходов задержанных.
В общем, правоохранители начали обратить внимание на это дело в июле из-за определенной активности на одном из банковских счетов одного из подозреваемых. Вышеупомянутый счет каждый месяц использовали для наличных депозитов в размере от 10 миллионов юаней.
Группа задержанных также обвиняется в использовании приложения Telegram, который заблокирован в Китае. Мол, таким образом нанимали людей на работу для создания анонимных аккаунтов в блокчейне и выплаты комиссий. Правоохранители в ходе расследования ликвидировали более 10 объектов, на которых отмывали средства.
Что такое стейблкоинЭто криптовалюты, цена которых предназначена для привязки к криптовалюте, фиатным деньгам (доллар, евро, гривна и т.п.) или для обмена биржевыми товарами.
Добавим больше новостей для контекста:
- В 2021 году Китай запретил финансовым учреждениям предлагать клиентам какие-либо услуги, связанные с криптовалютами. Вероятно, главная цель – сдерживание спекулятивных торгов;
- А уже в сентябре власть Китая приняла решение о запрете всех транзакций с цифровыми активами. Интересно, что в том же году Сальвадор стал первой страной в мире, принявшей биткоин как официальное платежное средство.