Согласно официальным данным, преступная группа в мае 2021 года начала конвертировать доходы от финансовых пирамид, мошенничества и другой незаконной деятельности в известный стейблкоин, стоимость которого привязана к доллару США. Речь идет о Tether.

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Что известно о масштабном отмывании денег в Китае

В рамках расследования, участие в котором приняли более 200 китайских полицейских, конфисковали, по меньшей мере, 130 миллионов китайских юаней доходов задержанных.

В общем, правоохранители начали обратить внимание на это дело в июле из-за определенной активности на одном из банковских счетов одного из подозреваемых. Вышеупомянутый счет каждый месяц использовали для наличных депозитов в размере от 10 миллионов юаней.

Группа задержанных также обвиняется в использовании приложения Telegram, который заблокирован в Китае. Мол, таким образом нанимали людей на работу для создания анонимных аккаунтов в блокчейне и выплаты комиссий. Правоохранители в ходе расследования ликвидировали более 10 объектов, на которых отмывали средства.

Что такое стейблкоин Это криптовалюты, цена которых предназначена для привязки к криптовалюте, фиатным деньгам (доллар, евро, гривна и т.п.) или для обмена биржевыми товарами.

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