Згідно з офіційними даними, злочинна група у травні 2021 року почала конвертувати доходи від фінансових пірамід, шахрайства та іншої незаконної діяльності у відомий стейблкойн, вартість якого прив'язана до долара США. Йдеться про Tether.

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Що відомо про масштабне відмивання грошей у Китаї

У рамках розслідування, участь в якому взяли понад 200 китайських поліціянтів, конфіскували, щонайменше, 130 мільйонів китайських юанів доходів затриманих.

Загалом правоохоронці почали звернули увагу на цю справу у липні через певну активність на одному із банківських рахунків одного з підозрюваних. Вище згаданий рахунок кожного місяця використовували для готівкових депозитів у розмірі від 10 мільйонів юанів.

Групу затриманих осіб також звинувачують у використанні застосунку Telegram, який заблокований у Китаї. Мовляв, таким чином наймали людей на роботу для створення анонімних акаунтів у блокчейні та виплати комісій. Правоохоронці під час розслідування ліквідувала понад 10 об'єктів, на яких відмивали кошти.

Що таке стейблкойн Це криптовалюти, ціна яких призначена для прив'язки до криптовалюти, фіатних грошей (долар, євро, гривня тощо) або для обміну біржовими товарами.

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