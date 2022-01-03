В 2021 году почти все цифровые монеты, от биткоина до Dogecoin, обновили свои исторические максимумы и принесли сумасшедшие доходы. Однако в мае рынок криптовалют потерял почти 50% своей стоимости всего за 7 дней, пишет Market Insider. В сентябре цифровые монеты получили удар от Китая, запретившего все транзакции с этими активами. С другой стороны, Сальвадор стал первой страной в мире, принявшей биткоин как официальное платежное средство. Компания Arcane Research обнародовала свои прогнозы на 2022 год по поводу криптовалют.

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Ethereum снова превзойдет биткоин

Цифровая монета Ethereum, которую в течение долгого промежутка времени считали второй скрипкой крипторынка, в ​​2021 году опередила биткоин и выросла на 418%. Для сравнения для биткоина этот показатель равен 66%. Выделяют несколько причин, которые помогут Ethereum продолжить выигрывать в 2022 году:

Рост продаж NFT. Большинство из этих токенов все еще работают на блокчейне Ethereum.

Масштабные обновления Ethereum, которые помогли улучшить способность сети обрабатывать больше транзакций.

Исчезновение монет-мемов

В 2021 году зафиксировали настоящий бум криптовалют-мемов. В частности, монета Shiba inu выросла на 44 540 000% , тогда как Squid, которая была названа в честь популярного сериала Netflix "Игра в кальмара", взлетела более чем на 75 000% меньше чем за неделю, однако уже вскоре исчезла в небытии. В Arcane Research считают, что это явление станет "историческим пережитком абсурдных времен 2021 года".

Что будет с криптовалютами в 2022 году / Фото Unsplash

Борьба стейблкойнов

В течение длительного периода криптовалюта Tether удерживала за собой статус главного стэйблкойна по рыночной оценке. Однако в этом году, по всей вероятности, необходимо будет опасаться. Дело в том, что монета USD Coin планирует присоединиться к волне кредитования.

Что такое стейблкойн Это криптовалюты, цена которых предназначена для привязки к криптовалюте, фиатным деньгам (доллар, евро, гривна и т.п.) или для обмена биржевыми товарами.

Биткоин и фондовый рынок

Несмотря на угрозу восстановления глобальной экономики из-за новой волны коронавируса и биткоина, и эталонный фондовый индекс S&P 500 продемонстрировали положительную динамику в 2021 году:

цифровая монета выросла на 66%,

индекс S&P 500 прибавил примерно 27%.

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