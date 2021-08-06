На фоне запуска проекта обновления, известного как лондонский хард-форк, Ethereum начал дорожать. По данным CoinDeck , сейчас криптовалюта стоит 2772 доллара за монету. Максимально цена Ethereum за 5 августа поднималась до 2831 доллара. Это почти на 5% больше по сравнению с дневным минимумом. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 324,3 миллиарда долларов. За два дня эта цифра выросла на 21 миллиард долларов .

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Мнения экспертов относительно об новления Ethereum

Несколько криптоаналитиков рассказали, что они думают об обновлении Ethereum и как это повлияет на будущее криптовалюты. Мартин Гаспар с CrossTower заявил, что сейчас оценивают очевидный успех обновления. По его словам, идея того, что криптовалюта станет дефляционным активом теперь более реальна, и влияние на оценку может быть существенным. Один из основателей и глава компании Nansen Алекс Сваневик считает, что для того, чтобы увидеть реальный эффект лондонского хард-форка можно будет через некоторое время, возможно пройдут недели.

Когда кошельки, боты и т.п. начнут использовать функции EIP 1559, мы узнаем больше о том, как это обновление повлияет на Ethereum в долгосрочной перспективе,

– добавил он.

Глава аналитического отдела Synergia Capital Денис Винокуров отметил, что в целом реакция на обновление вполне ожидаема, добавив, что эта криптовалюта очень редко получает выгоду от любых немедленных преимуществ после таких обновлений, однако предвзятость имеет тенденцию материализоваться со временем. Тогда как Лоран Касси с 21Shares AG видит возможность для краткосрочной коррекции на фоне стабилизации сети перед восстановлением тенденции к росту. Касси также отметил, что между Ethereum и биткоином может быть инвестиционная стратегия по торговле по относительной стоимости.

Эксперты рассказали об обновлении Ethereum / Фото Unsplash

Аналитик Quantum Economics Александр Лорес заявил, что есть несколько причин для оптимизма. Одна из них – увеличение дефицита Ethereum, поскольку в долгосрочной перспективе возрастет ценность факторов спроса и предложения на крипторынке. Эксперт по цифровым активам ByteTree Том Солтер считает, что это самое масштабное обновление Ethereum за последние годы. По его мнению , максималисты Ethereum не ожидали, что это будет реализовано. Кроме того, определенную роль играет ажиотаж. Если говорить о будущем, то Солтер выразил надежду, что обществу Ethereum удастся решить несколько спорных вопросов:

предоставит ли EIP 1559 дефляционный фонд для Ethereum,

хватит ли чаевых для "жадных майнеров".

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