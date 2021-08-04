Генеральный директор американского хедж-фонда Pantera Capital, который занимается криптовалютами, Дэн Морхед заявил, что эра господства биткоина на рынке виртуальных денег подходит к концу.

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Ethereum имеет потенциал опередить биткоин

Дэн Морхед считает, что Ethereum может стать лидером всей отрасли благодаря многочисленным изменениям и массовому использованию систем этой цифровой монеты. Кроме того, майнинг этой криптовалюты не столь сильно вредит окружающей среде. Напомним, именно из-за экологического вопроса Tesla отказалась принимать платежи в биткоинах. По мнению Морхеда, сочетание этих факторов поможет Ethereum сохранить за собой звание главной криптовалюты мира в течение следующих нескольких лет.

Глава Pantera Capital добавил, что обновления (EIP) 1559 поможет Ethereum перейти в категорию основных активов, изменить способ обработки транзакций и сократить количество токенов. По его словам, в ближайшие годы все больше инвесторов будут выбирать именно эту монету для сохранения своих капиталов.

Что происходит с ценами на Ethereum и биткоин

С начала 2021 года Ethereum демонстрирует лучшие показатели чем биткоин. За это время Ether вырос в цене на 300% вопреки тому, что виртуальная валюта потеряла 40% от своего максимума ( 4382 доллара ). Согласно данным CoinDesk, сейчас эта цифровая монета стоит 2602 доллара. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 302 миллиарда долларов.

Актуальная цена Ethereum / Инфографика CoinDesk