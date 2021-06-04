Похоже, что твиттер миллиардера превратился в мощный инструмент воздействия на цифровые валюты. На этот раз Маск признался, что его чувства к биткоина прошли.

Обратите внимание Эффект Илона Маска: как миллиардер влияет на финансовые рынки через Twitter

Эффект Илона Маска

Миллиардер опубликовал в твиттере шутку о паре, отношения которой завершились через партнера-мужчины, который любил цитировать песни Linkin Park . Илон Маск также добавил хэштег #Bitcoin и смайлик разбитого сердца.

По данным Coin Metrics , стоимость биткоина упала до 36 тысяч долларов. Обвал биткоина привел к падению и других криптовалют:

Ethereum упал на 7% до 2600 долларов,

Dogecoin – на 8% . Стоимость цифровой валюты составляет 36 центов .

Мятежный период

С начала 2021 года биткоин успел не только достичь исторического максимума – почти 65 тысяч долларов, но и через месяц после того упасть до 30 тысяч долларов за монету. Сейчас стоимость биткоина более, на 40% меньше своей пиковой отметки. Хотя прогнозируют, что в 2021 году цифровая валюта вырастет на 30%.

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Влияние Маска на цену криптовалют не является секретом. Например, в мае он сообщил, что Tesla отказывается принимать платежи в биткоинах. После этого крипторынок потерял сотни миллиардов долларов за одни сутки. Эксперты JPMorgan сообщили, что стоимость виртуальной валюты может упасть еще больше, поскольку институциональные инвесторы не спешат скупать биткоин на падении. Фанаты биткоина рассматривают цифровую валюту как аналог золота в контексте хранилища для капитала . Свою позицию они аргументируют тем, что биткоин – инструмент защиты от инфляции.