Мировые цены на нефть на сегодня

В четверг, 13 марта, цены на нефть снова вернулись к падению. Эталонные бренды нефти на предыдущей сессии демонстрировали рост на фоне новостей о большем сокращении запасов, чем ожидали, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть упала в цене, когда рынок взвешивает макроэкономические опасения на фоне устойчивого краткосрочного спроса. Напомним, что Федеральный резерв ожидает, что в первом квартале 2025 года ВВП США вырастет, но значительно меньше, чем прогнозировали до этого. Замедление экономики США может спровоцировать падение спроса в будущем.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 5 центов. Сорт нефти торгуется на уровне 70,09 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подешевело на 10 центов. Американская нефть сейчас стоит 67,58 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: