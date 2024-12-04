Еще один миллиардер, который входит в первую пятерку богачей, хочет влиять на политику США

Марк Цукерберг имеет целью усилить свое влияние на развитие технологий в США в следующие 4 года. Об этом свидетельствует его сближение с Дональдом Трампом, который готовится к инаугурации.

Марк Цукерберг хочет влиять на

Американский миллиардер и основатель компании Meta Марк Цукерберг стремится влиять на развитие технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности в США во время второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Quartz.

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Новостью о намерениях Цукерберга поделился президент Meta Ник Клегг. Он убежден, что США должны создать четкие правила для развития искусственного интеллекта. Мол, это поможет гарантировать безопасность и укрепить позиции США в этой области.

Интересно! По состоянию на 4 декабря 2024 года Forbes оценивает капитал Марка Цукерберга в 212,1 миллиарда долларов. Он занимает 4 строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.

Кроме того, Клегг добавил, что важно не просто развивать технологию искусственного интеллекта, но и разрабатывать правильные законы для ее использования. К тому же стоит учитывать, что Марк Цукерберг и Meta входят в список главных бенефициаров от развития искусственного интеллекта.

Напомним, что, что в конце ноября Трамп пригласил Марка Цукерберга на ужин в собственное имение в Мар-а-Лаго. По данным СМИ, они обсуждали сотрудничество и другие важные вопросы. Однако пока неизвестно, какие именно темы они обсуждали.

Стоит добавить, что Трамп обещал отменить указ Джо Байдена по искусственному интеллекту. В Республиканской партии считают, что этот документ является препятствием для развития новых технологий.