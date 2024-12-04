Марк Цукерберг хоче впливати на

Американський мільярдер та засновник компанії Meta Марк Цукерберг прагне впливати на розвиток технологій, штучного інтелекту та кібербезпеки в США під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Quartz.

Варте уваги У центрі уваги тіньовий флот: які санкції США запровадили проти Ірану

Новиною про наміри Цукерберга поділився президент Meta Нік Клегг. Він переконаний, що США мають створити чіткі правила для розвитку штучного інтелекту. Мовляв, це допоможе гарантувати безпеку й зміцнити позиції США в цій галузі.

Цікаво! Станом на 4 грудня 2024 року Forbes оцінює капітал Марка Цукерберга в 212,1 мільярда доларів. Він займає 4 сходинку в рейтингу найбагатших людей у світі.

Крім того, Клегг додав, що важливо не просто розвивати технологію штучного інтелекту, але й розробляти правильні закони для її використання. До того ж варто враховувати, що Марк Цукерберг та Meta входять до списку головних бенефіціарів від розвитку штучного інтелекту.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Трамп запросив Марка Цукерберга на вечерю до власного маєтку в Мар-а-Лаго. За даними ЗМІ, вони обговорювали співпрацю та інші важливі питання. Проте наразі невідомо, які саме теми вони обговорювали.

Варто додати, що Трамп обіцяв скасувати указ Джо Байдена щодо штучного інтелекту. У Республіканській партії вважають, що цей документ є перешкодою для розвитку нових технологій.