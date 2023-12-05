В ноябре этого года фонд Цукерберга и другие связанные с бизнесменом организации продали примерно 682 000 тысяч акций на сумму почти в 185 миллионов долларов.
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Что известно об акциях компании
В последнее десятилетие Марк Цукерберг регулярно распродавал пакеты акций Meta. Тем не менее, исключением стал 2022 год. Тогда катастрофические квартальные результаты компании привели к одному из крупнейших однодневных уничтожений акций и, как следствие, худшим годовым показателям с 2012 года.
Сейчас акции Meta приближаются к рекордным максимумам, установленным в 2021 году: тогда Цукерберг, а также его благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative, продали акций компании на свыше 1 миллиарда долларов.
Какое состояние Марка ЦукербергаИзвестно, что 39-летний миллиардер до сих пор владеет около 13% акций Meta, что составляет почти все его состояние – 117,7 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.
Филантропические цели
Цукерберг и его жена, Присцилла Чан, ранее пообещали выделить 99% своего состояния филантропические цели в течение своей жизни, как: содействие равенству и лечению болезней.
Ранее фонд Chan Zuckerberg Initiative пообещал выделить 250 миллионов долларов на создание биомедицинского исследовательского центра в Чикаго. А также поддержал усилия, направленные на решение проблемы нехватки жилья в районе залива Сан-Франциско и сделал инвестиции на ранней стадии в обучение разработчиков программного обеспечения в Африке.