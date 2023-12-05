В ноябре этого года фонд Цукерберга и другие связанные с бизнесменом организации продали примерно 682 000 тысяч акций на сумму почти в 185 миллионов долларов.

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Обратите внимание, что это впервые с ноября 2021 года, когда организации, управляющие состоянием Цукерберга, продали акции.

Что известно об акциях компании

В последнее десятилетие Марк Цукерберг регулярно распродавал пакеты акций Meta. Тем не менее, исключением стал 2022 год. Тогда катастрофические квартальные результаты компании привели к одному из крупнейших однодневных уничтожений акций и, как следствие, худшим годовым показателям с 2012 года.

Сейчас акции Meta приближаются к рекордным максимумам, установленным в 2021 году: тогда Цукерберг, а также его благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative, продали акций компании на свыше 1 миллиарда долларов.

Какое состояние Марка Цукерберга Известно, что 39-летний миллиардер до сих пор владеет около 13% акций Meta, что составляет почти все его состояние – 117,7 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Филантропические цели

Цукерберг и его жена, Присцилла Чан, ранее пообещали выделить 99% своего состояния филантропические цели в течение своей жизни, как: содействие равенству и лечению болезней.

Любопытно! Акции Meta выросли более чем на 200% с тех пор, как восемь лет назад они пообещали отдать большую часть своего состояния. Большая половина недавних продаж акций Meta пришлась на акции, контролируемые одноименным фондом.

Ранее фонд Chan Zuckerberg Initiative пообещал выделить 250 миллионов долларов на создание биомедицинского исследовательского центра в Чикаго. А также поддержал усилия, направленные на решение проблемы нехватки жилья в районе залива Сан-Франциско и сделал инвестиции на ранней стадии в обучение разработчиков программного обеспечения в Африке.