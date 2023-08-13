И Илон Маск, и Марк Цукерберг входят в список самых богатых людей в мире. Более того, они неоднократно возглавляли этот рейтинг.

Достойно внимания За кулисами фондового рынка: 3 главных фактора, влияющих на цены

Илон Маск

Глава компаний SpaceX, Tesla и X (в прошлом Twitter) Илон Маск является самым богатым человеком в мире. Хотя размер его капитала довольно частенько изменяется. Больше всего на состояние миллиардера влияет динамика акций Tesla на фондовом рынке, поскольку это единственная его компания, имеющая статус публичной.

На момент создания этого материала, издание Forbes оценивает состояние Маска в 225,3 миллиарда долларов. Один из главных его конкурентов за этот статус – французский бизнесмен и глава конгломерата компаний LMHV Бернар Арно с состоянием в размере 222 миллиарда долларов.

Напомним, что Илон Маск после начала полномасштабного вторжения России в Украину попал в несколько серьезных скандалов. В частности, он обнародовал свой план "примирения" между государствами. Примечательно, что в тот же день акции Tesla зафиксировали серьезный обвал.

К теме! Марк Цукерберг сообщил в социальной сети Threads, готовый выйти на поединок с Маском уже 26 августа. Однако глава Tesla пока не заявил, что согласен он на эту дату. Однако стало известно, что поединок пройдет в Италии, пишет BBC.

Марк Цукерберг

Основатель компании Meta (в прошлом Facebook) по состоянию на 13 августа 2023 года владеет капиталом в размере 106,9 миллиарда долларов. В общем, последние годы были не лучшими для американского бизнесмена. Цукерберг даже на время вылетел из десятки самых богатых людей в мире. В частности, проблемы возникали из-за проблем с правительством США и регуляторами, скандалов с утечкой данных и т.д.

Однако после бума искусственного интеллекта, возникшего после довольно успешного запустения приложения ChatGPT, ситуация начала постепенно меняться в лучшую сторону.

Дело в том, что Meta – один из главных бенефициаров развития новой технологии. На этом фоне в первой половине года акции техгиганта выросли в цене на 134%, а капитал Цукерберга – на более 57 миллиардов долларов, согласно данным Business Insider.