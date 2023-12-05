У листопаді цього року, фонд Цукерберга та інші пов'язані з бізнесменом організації продали приблизно 682 000 тисячі акцій на суму у майже 185 мільйонів доларів.

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Зауважте, що це вперше з листопада 2021 року, коли організації, які керують статками Цукерберга, продали акції.

Що відомо про акції компанії

Протягом останнього десятиліття Марк Цукерберг регулярно розпродавав пакети акцій Meta. Проте, виключенням став 2022 рік. Тоді катастрофічні квартальні результати компанії призвели до одного з найбільших одноденних знищень акцій та, як наслідок, найгірших річних показників з 2012 року.

Нині акції Meta наближаються до рекордних максимумів, які були встановлені у 2021 році: тоді Цукерберг, а також його благодійний фонд Chan Zuckerberg Initiative, продали акцій компанії на понад 1 мільярд доларів.

Які статки Марка Цукерберга Відомо, що 39-річний мільярдер досі володіє близько 13% акцій Meta, що становить майже весь його статок – 117,7 мільярда доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg Billionaires Index.

Філантропічні цілі

Цукерберг і його дружина, Прісцилла Чан, раніше пообіцяли виділити 99% своїх статків на філантропічні цілі протягом свого життя, як от: сприяння рівності та лікування хвороб.

Цікаво! Акції Meta зросли більш ніж на 200% відтоді, як вісім років тому вони пообіцяли віддати більшу частину своїх статків. Більша половина нещодавніх продажів акцій Meta припало на акції, що контролюються однойменним фондом.

Раніше фонд Chan Zuckerberg Initiative пообіцяв виділити 250 мільйонів доларів на створення біомедичного дослідницького центру в Чикаго. А також підтримав зусилля, спрямовані на ровʼязання проблеми нестачі житла в районі затоки Сан-Франциско та зробив інвестиції на ранній стадії в навчання розробників програмного забезпечення в Африці.