США продлили лицензию на операции по продаже международных активов российского гиганта

США продлили действие лицензии на операции по продаже международных активов "Лукойла". Она будет действовать еще почти месяц –до 27 июня 2026 года.

Для чего нужна эта лицензия?

Эта лицензия, фактически, дает разрешение на ведение переговоров с "Лукойлом", сообщает Reuters.

Читайте также Рынок нефти снова "штормит": цены изменили курс после сделки США и Ирана

Именно "Лукойл" является вторым по величине российским производителем нефти. Сейчас его иностранные активы пытаются реализовать.

Для понимания, США уже 6 раз США продлевают лицензию. Это происходит с октября 2025 года. Ведь именно тогда американское правительство утвердило санкции против российских нефтяных гигантов:

"Роснефти";

"Лукойла".

Важно! США ввели ограничения против "Роснефти" и "Лукойла", потому что именно эти компании ощутимо подпитывали бюджет России. А это способствовало продолжению войны против Украины.

Для "Лукойла" реализация активов остается проблемной. Ведь компания должна выполнить ряд важных условий.

Любая сделка должна гарантировать, что "Лукойл" не получит никаких предоплат, а все средства будут размещены на замороженном счете под юрисдикцией США. Транзакции также требуют окончательного одобрения от Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США,

– говорится в сообщении.

Как санкции США повлияли на активы "Лукойла"?