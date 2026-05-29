Для чего нужна эта лицензия?
Эта лицензия, фактически, дает разрешение на ведение переговоров с "Лукойлом", сообщает Reuters.
Именно "Лукойл" является вторым по величине российским производителем нефти. Сейчас его иностранные активы пытаются реализовать.
Для понимания, США уже 6 раз США продлевают лицензию. Это происходит с октября 2025 года. Ведь именно тогда американское правительство утвердило санкции против российских нефтяных гигантов:
- "Роснефти";
- "Лукойла".
Важно! США ввели ограничения против "Роснефти" и "Лукойла", потому что именно эти компании ощутимо подпитывали бюджет России. А это способствовало продолжению войны против Украины.
Для "Лукойла" реализация активов остается проблемной. Ведь компания должна выполнить ряд важных условий.
Любая сделка должна гарантировать, что "Лукойл" не получит никаких предоплат, а все средства будут размещены на замороженном счете под юрисдикцией США. Транзакции также требуют окончательного одобрения от Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США,
– говорится в сообщении.
Как санкции США повлияли на активы "Лукойла"?
Именно санкции США заставили "Лукойл" продавать международный портфель. Его стоимость составляет примерно 22 миллиарда долларов. В этот портфель входят нефтяные месторождения, НПЗ и даже автозаправочные станции.
Это портфель заинтересовал многих. В частности, и американский нефтяной гигант ExxonMobil. Однако реализация этих активов еще не была осуществлена.