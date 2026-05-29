Для чего нужна эта лицензия?

Эта лицензия, фактически, дает разрешение на ведение переговоров с "Лукойлом", сообщает Reuters.

Читайте также Рынок нефти снова "штормит": цены изменили курс после сделки США и Ирана

Именно "Лукойл" является вторым по величине российским производителем нефти. Сейчас его иностранные активы пытаются реализовать.

Для понимания, США уже 6 раз США продлевают лицензию. Это происходит с октября 2025 года. Ведь именно тогда американское правительство утвердило санкции против российских нефтяных гигантов:

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

"Роснефти";

"Лукойла".

Важно! США ввели ограничения против "Роснефти" и "Лукойла", потому что именно эти компании ощутимо подпитывали бюджет России. А это способствовало продолжению войны против Украины.

Для "Лукойла" реализация активов остается проблемной. Ведь компания должна выполнить ряд важных условий.

Любая сделка должна гарантировать, что "Лукойл" не получит никаких предоплат, а все средства будут размещены на замороженном счете под юрисдикцией США. Транзакции также требуют окончательного одобрения от Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США,

– говорится в сообщении.

Как санкции США повлияли на активы "Лукойла"?