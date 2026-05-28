Как меняются цены на нефть

Сдвиги на рынке возникли после заявления Axios о том, что США и Иран якобы договорились о продлении 60-дневного режима прекращения огня, пишет Reuters.

Эта информация заставила перейти в минус котировки эталонных марок нефти, однако ненадолго. Впоследствии они частично отыграли потери.

Так, фьючерсы марки Brent сначала подешевели на 22 цента, или 0,2% – до 94,07 доллара за баррель. Впрочем, впоследствии выросли на 33 цента, или 0,4%, – до 94,62 доллара за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate сначала "застыла" на уровне 88,68 доллара за баррель. Но позже подорожала на 56 центов, или 0,6%, – до 89,24 доллара за баррель.

Что повлияло на цену нефти

Ранее издание Axios сообщило, что переговорщики США и Ирана якобы достигли договоренности по Меморандуму о взаимопонимании. Они предусматривают продолжение перемирия между странами и начало переговоров по ядерной программе Тегерана.

Что важно для мирового рынка нефти, соглашение, вероятно, предусматривает "свободный проход" танкеров через Ормузский пролив, который до войны обеспечивал пятую часть поставок.

По словам чиновников, это означает, что суда будут освобождены от пошлин и притеснений.

Иран в течение 30 дней должен убрать все мины, которые понаставлял в проливе.

В то же время и США якобы пообещали снять морскую блокаду иранских портов. Однако это произойдет не сразу, а в той же степени, как будет восстанавливаться движение по Ормузу.

Впрочем трейдеры остаются на страже, ведь договоренности еще должны одобрить руководители США и Ирана – Дональд Трамп и Моджтаба Хаменеи. А этого еще не произошло, хотя американские переговорщики рассказали Трампу детали сделки.

Президент сообщил посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать это,

– объяснил чиновник.

Заметьте! В новых договоренностях о снятии санкций и размораживании активов Ирана речь не идет. Об этом будут говорить отдельно после разблокирования Ормуза.