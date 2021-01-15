Из за усиления карантина в Украине у предпринимателей несколько ухудшились ожидания относительно экономического роста. Так, в IV квартале 2020 индекс деловых ожиданий снизился до 99,6%.

Настроения предпринимателей в IV квартале 2020 года

Соответствующий опрос провел Национальный банк в IV квартале 2020 года. Результаты опубликовала прес-служба учреждения на своей фейсбук-странице.

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Предприятия настроены на дальнейшее сокращение объемов производства товаров и услуг в Украине. Баланс ответов составил "минус" 24,4%, тогда как в ІІІ квартале 2020 года он составлял "минус" 16,1%.

Также у бизнеса усилились инфляционные ожидания – 7,9% против 7,0% в предыдущем квартале. Выросли и девальвационные риски: 44,5% предприятий полагают, что цена 1 доллара США будет колебаться в пределах от 29,01 до 30,00 гривен.

Справка. По состоянию на 15 января 1 доллар в Украине стоит 28 гривен 6 копеек. Цена европейской валюты составляет 33 гривны 99 копеек.

Какие ожидания от собственного финансового состояния

Оценки немного снизились, но все же бизнес оптимистично видит собственное финансовое состояние. Индекс ожиданий составляет 1,3%.

► Самые высокие ожидания сохраняются в добывающей промышленности, баланс ответов там достигает отметки 10,9%. Также на улучшение надеется перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Негативно настроены компании, связанные со строительством, энерго- и водоснабжением, транспортом и связью.

► Предприниматели до сих пор настроены сокращать количество работников. Однако несколько медленнее, чем раньше – общий баланс ответов составил "минус" 9,9%. Все же 11,5% в течение года планируют нанимать новых работников.

► Растет количество компаний, которые готовы повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких – 62,6%, к счастью, лишь 3,7% планируют уменьшать зарплаты.

► Есть ожидания по увеличению объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. Оптимистично это оценивают переважно у всех секторах экономики, кроме транспорта и связи.

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