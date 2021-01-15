Через посилення карантину в Україні у підприємців дещо погіршилися очікування щодо економічного зростання. Так, у IV кварталі 2020 року індекс ділових очікувань знизився до 99,6%.

Настрої підприємців ІV кварталі 2020 року

Відповідне опитування провів Національний банк у IV кварталі 2020 року. Результати оприлюднила пресслужба установи на своїй фейсбук-сторінці.

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Підприємства налаштовані на подальше скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні. Баланс відповідей склав "мінус" 24,4%, тоді як у IІІ кварталі 2020 року він становив "мінус" 16,1%.

Також у бізнесу посилились інфляційні очікування – 7,9% проти 7,0% у попередньому кварталі. Виросли й девальваційні ризики: 44,5% підприємств думають, що ціна 1 долара США коливатиметься в межах від 29,01 до 30,00 гривень.

Довідка. Станом на 15 січня 1 долар в Україні коштує 28 гривень 6 копійок. Ціна європейської валюти становить 33 гривні 99 копійок.

Які очікування від власного фінансово-економічного стану

Оцінки трохи знизились, але все ж бізнес оптимістично бачить власний фінансовий стан. Індекс очікувань становить 1,3%.

► Найвищі очікування зберігаються у добувній промисловості, баланс відповідей там досягає позначки 10,9%. Також на поліпшення надіється переробна промисловість та сільське господарство. Негативно налаштовані компанії, які пов'язані з будівництвом, енерго- та водопостачанням, транспортом та зв'язком.

► Підприємці досі налаштовані скорочувати кількість працівників. Однак дещо повільніше, ніж раніше – загальний баланс відповідей становив "мінус" 9,9%. Все ж 11,5% упродовж року планують наймати нових працівників.

► Росте кількість компаній, які готові підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Таких – 62,6%, на щастя, лише 3,7% планують зменшувати зарплати.

► Є очікування щодо збільшення обсягів реалізації своєї продукції, зокрема й на зовнішньому ринку. Оптимістично це оцінюють здебільшого в усіх секторах економіки, крім транспорту та зв'язку.

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