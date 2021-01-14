Импичмент Дональду Трампу: как реагируют инвесторы и рынок
В США объявили второй импичмент 45-м президенту Дональду Трампу за призывы штурмовать Капитолий США 6 января. Однако, к счастью, это никак не отразилось на фондовом рынке.
Это было самое быстрое голосования по объявлению импичмента в истории США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
До теми Імпічмент політичному трупу Трампу? Добре, але мало
Что известно об импичменте Трампу
- 13 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Кроме демократов, за устранение Трампа от должности выступили также 10 республиканцев.
- Дальше дело за Сенатом, где должны проголосовать не менее двух третей всех сенаторов. Однако даже в случае принятия процедуры, успеть сделать это до инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена – не удастся.
- Это уже вторая попытка демократов провести Трампу импичмент. Первая была в 2019 году, когда главы Белого Дома обвинили в давлении на Президента Украины Владимира Зеленского.
В среду, 13 января, до голосования Конгресса, торговля на фондовых рынках США была спокойной. Так, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал всего на 0,03%, а индексы S&P 500 (SPX) и Nasdaq Composite (COMP закрылись в положительной территории, добавив +0,23% и +0,43%.
Такие обозначения еще раз утверждают, что настроения рынка фактически зависят от событий в мире. Конечно, влияние кое-где, однако цену в результате определяют участники рынка, а их отношение к тому или иному событию и реакцию на него предусмотреть можно далеко не всегда.
"Очевидно, что импичмент – это нехорошо для страны с любым президентом. Но я также думаю, что рынок уравновешивает том, что означает этот импичмент – приход новой администрации и надежда на новые стимулы", – сказал главный рыночный стратег TD Ameritrade Джей Кинахан в интервью MarketWatch.
В то же время некоторые инвесторы надеются, что Джо Байден сможет реализовать свои амбициозные планы, и верят, что правление Дональда Трампа закончится через неделю, независимо от импичмента.
Основные планы администрации Байдена сегодня хорошо понятны рынком и политикой,
– сказал директор по торговле и инвестированию продукта Крис Ларкин.
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