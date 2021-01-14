В США объявили второй импичмент 45-м президенту Дональду Трампу за призывы штурмовать Капитолий США 6 января. Однако, к счастью, это никак не отразилось на фондовом рынке.

Это было самое быстрое голосования по объявлению импичмента в истории США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

До теми Імпічмент політичному трупу Трампу? Добре, але мало

Что известно об импичменте Трампу

13 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Кроме демократов, за устранение Трампа от должности выступили также 10 республиканцев.

Дальше дело за Сенатом, где должны проголосовать не менее двух третей всех сенаторов. Однако даже в случае принятия процедуры, успеть сделать это до инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена – не удастся.

Это уже вторая попытка демократов провести Трампу импичмент. Первая была в 2019 году, когда главы Белого Дома обвинили в давлении на Президента Украины Владимира Зеленского.

Как события в США отразились на рынке

В среду, 13 января, до голосования Конгресса, торговля на фондовых рынках США была спокойной. Так, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал всего на 0,03%, а индексы S&P 500 (SPX) и Nasdaq Composite (COMP закрылись в положительной территории, добавив +0,23% и +0,43%.

Такие обозначения еще раз утверждают, что настроения рынка фактически зависят от событий в мире. Конечно, влияние кое-где, однако цену в результате определяют участники рынка, а их отношение к тому или иному событию и реакцию на него предусмотреть можно далеко не всегда.

Как инвесторы относятся к Байдену

"Очевидно, что импичмент – это нехорошо для страны с любым президентом. Но я также думаю, что рынок уравновешивает том, что означает этот импичмент – приход новой администрации и надежда на новые стимулы", – сказал главный рыночный стратег TD Ameritrade Джей Кинахан в интервью MarketWatch.

В то же время некоторые инвесторы надеются, что Джо Байден сможет реализовать свои амбициозные планы, и верят, что правление Дональда Трампа закончится через неделю, независимо от импичмента.

Основные планы администрации Байдена сегодня хорошо понятны рынком и политикой,

– сказал директор по торговле и инвестированию продукта Крис Ларкин.