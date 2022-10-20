В целом британские инвесторы положительно отреагировали на решение политика покинуть свой пост. К тому же план ее правительства по бюджету страны вызвал серьезные потрясения на рынке, которые привели даже к реакции Банка Англии.

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Лиз Трасс ушла в отставку

После заявления Трасс об отставке акции, облигации и фунт стерлингов начали укреплять свои позиции. На финансовых рынках зафиксировали следующие данные:

Индекс FTSE 100, в который входят акции 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний на Лондонской фондовой бирже, вырос на 0,27%;

Индекс средней капитализации FTSE 250 отреагировал на новости ростом на уровне 0,3% ;

; Британский фунт подорожал на 0,5% по отношению к доллару США. Согласно BBC, фунт вырос в определенный момент до отметки на уровне 1,13 доллара.

по отношению к доллару США. Согласно BBC, фунт вырос в определенный момент до отметки на уровне Добавим, что через два дня после того, как Трасс возглавила британское правительство, фунт упал до минимума почти за 40 лет.

В общем, британская валюта стабильно росла с начала торгов в четверг, ведь в британских СМИ обнародовали данные о том, что представители Консервативной партии давят на Трасс, чтобы она ушла с должности.

При этом доходность 10-летних государственных облигаций упала до 3,82, хотя торговый день ценные бумаги начинали на уровне 4%. Эти активы также известны тем, что двигаются в противоположном направлении от движения цен на обычные облигации.

Комментарии экспертов

По словам одного из аналитиков, реакция инвесторов свидетельствует об "облегчении", несмотря на то, что фактор неопределенности остается в центре внимания, пишет BBC.

В то время как главный экономист из Capital Economics добавил, что отставка Трасс лишает Британию без лидера, когда на пути страны возникают вызовы на экономическом, фискальном и финансовых рынках, в то время как рынки ощутили облегчение. Эксперт также заявил, что этот шаг должен был произойти, чтобы правительство Британии могло двигаться в направлении восстановления доверия на финансовых рынках.

Главный экономист Panmure Gordon назвал реакцию рынков достаточно приглушенной, ведь инвесторы ждали деталей, относительно того как ситуация будет развиваться дальше.