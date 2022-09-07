Это самый низкий курс фунта по отношению к доллару США с 1985 года. Тогда страну возглавляла легендарная Маргарет Тэтчер. Это произошло во время сегодняшних торгов в Лондоне, где британская валюта упала до 1,1407 доллара.

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Фунт обвалился до минимума за 37 лет

Так отреагировали инвесторы на ухудшение экономической ситуации в Великобритании во главе с новым лидером Лиз Трасс. Политик заменит на этом посту Бориса Джонсона. Интересно, что в Deutsche Bank заявили о важности политических заявлений в течение нескольких недель. Также эксперт подчеркнул, что не стоит недооценивать риски "кризиса стерлингов".

Трасс возглавила страну, которая проходит через один из самых сложных кризисов стоимости жизни за многие годы, а инфляция в Великобритании достигла в июле 10,1%. Сразу после победы политики в понедельник, 5 сентября, позиции фунта ослабли на валютном рынке.

В течение двух следующих дней эта тенденция лишь набирала обороты. Дело в том, что инвесторы ожидают ухудшения экономической ситуации как следствие этого назначения. Ранее фунт стерлингов падал до отметки в 1,14 доллара в марте 2022 года. Тогда в мире мощно бурлила пандемия коронавируса, однако ослабление фунта длилось недолго.

Аналогичная динамика была зафиксирована на рынке после новостей о Брекзите в 2016 году. В общей сложности в последние несколько месяцев на британский фунт отрицательно влияют несколько факторов:

мощная инфляция в Великобритании. Речь идет о самом высоком показателе среди стран G7;

опасения по поводу начала рецессии.

На момент создания этого материала один фунт торгуется по курсу на уровне 1,1475 доллара. С начала торгового дня британская валюта упала на 0,3343%, согласно данным Yahoo!Finance.