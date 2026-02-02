Что именно стремится сделать Пекин?

Пекин уже давно работает над интернационализацией юаня, сообщает Financial Times.

Сейчас эта риторика усилилась. В частности, по информации опубликованной в партийном журнале Qiushi, Си указал, что Китай должен создать мощную валюту, которая:

  • будет широко использоваться в международной торговле;
  • на валютных рынках;
  • и при осуществлении инвестиций.

Важно! Китай также стремится, чтобы юань получил статус резервной валюты. Сейчас к таковым относятся: доллар, евро, японская иена и так далее.

Что именно планирует сделать китайское правительство, чтобы выполнить этот план:

  • усиление Центробанка;
  • создание конкурентоспособных финансовых институтов;
  • а также развитие – международных финансовых центров.

Вероятно, благодаря этой стратегии, Пекин стремится усилить влияние в глобальной экономике. Особенно это актуально на фоне:

  • ослабления доллара;
  • и вероятной смены лидера в ФРС (Сейчас им является Джером Пауэлл. Трамп хочет выдвинуть своего кандидата на эту должность – Кевина Уорша, сообщает The Banker).

Нужно понимать, что, чтобы выполнить эти планы, Китаю понадобится провести реальные экономические реформы. Например, Пекин должен:

  • упростить доступ к китайскому финансовому рынку;
  • и укрепить доверие иностранных инвесторов.

Как изменилась ситуация, относительно доллара?

  • Курс доллара ощутимо снизился. Трамп отреагировал на такие изменения. Он указал, что это – замечательный результат для американского бизнеса.

  • Трамп также указал, что имеет возможность манипулировать валютой. Однако пока это не нужно.

Обратите внимание! Впоследствии доллар несколько укрепился. Это, в частности, повлияло на падение золота.