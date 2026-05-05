Что известно о продаже нефтегазового месторождения?

О том, какая стартовая цена объекта и где он расположен, говорится на ресурсе Ubiz.ua.

На маркетплейсе онлайн аукционов появилась информация о продаже спецразрешения на нефтегазовое месторождение. О проведении аукциона объявила Госслужба геологии и недр Украины.

Известно, что на продажу выставили Лисовицкую площадь (80,11 километра квадратного). Она расположена между Стрыйским и Калушским районами Львовской и Ивано-Франковской областей соответственно.

Стартовая цена – 1,1 миллиарда гривен. Разрешение на разработку включает возможность дальнейшей добычи нефти и газа сроком на 20 лет.

В месторождении есть:

газ;

нефть;

газ, растворенный в нефти.

Аукцион планируют на 29 июля 2026 года. Соответственно, заявки принимают до 28 июля. Гарантийный взнос составляет 221,5 миллиона гривен. Аукцион проведут при условии поступления минимум 2 заявок.

Что известно о Лисовицкой площади и добыче газа в Украине?

В частности торги инициировала киевская компания "Флексор Инвест", которая появилась в 2025 году и имеет владельца – Богдана Кравченко. Об этом говорится на ресурсе nadra.info.

Отмечается, что в пределах участка есть:

отдельные гидрологические памятники природы с местным значением;

лесной заказник "Моршинское опушка леса";

ландшафтный заказник "Моршинский";

заповедное урочище "Вязина Болеховская".

Заметьте! Украина имеет 3 нефтегазовых района: Восточный, Западный и Южный. Лидером добычи был Восток, где сосредоточено более 76% соответствующих ресурсов страны. На Западе сосредоточено 14% ресурсов, а на Юге – 9%. С началом полномасштабной войны, оккупации некоторых регионов и массированными обстрелами – сфера уменьшает добычу ресурсов.

В то же время как пишет ЕхРго, ресурсы Лисовицкой площади по Государственному балансу запасов полезных ископаемых оценивали в 55,588 миллиона тонн, или более 400 миллионов баррелей.

Последние данные – по состоянию на 1 января 2026 года.

Интересно, что последний исторический максимум по добыче газа в Украине датирован еще 1991 годом. Объемы составляли 24,4 миллиарда кубических метров.

Для сравнения: через 30 лет, в 2021, добыча была на уровне 19,8 миллиарда кубических метров. По состоянию на 2025 год, добыча составила 16,97 миллиарда кубических метров.

Что известно о разработке украинских месторождений на оккупированных территориях?

Российская компания "Реале Инженеринг Инвест" получила разрешение на разработку Велико-Токмацкого месторождения марганца. Недра входят в пятерку крупнейших в мире по объему ресурсов. Россияне не только начали работы на объекте, но и строят рядом горно-обогатительный комбинат. Завод обеспечит рабочими местами 3 тысячи человек.

В частности известно, что для россиян это распространенная практика. Они сразу берут в работу прибыльные объекты на оккупированных территориях. К тому же право на разработку отдают по заниженным ценам.

Так, Луганское месторождение золота продали за 9,7 миллионов долларов. Хотя на самом деле по нынешним расценкам объект мог стоить до 260 миллионов долларов.